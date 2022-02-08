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Кашин: ценным генетическим ресурсам растений нужна материальная база

Кашин: ценным генетическим ресурсам растений нужна материальная база

15:40  Автор: Екатерина Кутузова



Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова славится мировой коллекцией зерновых, плодовых, овощных культур и такой коллекции нужна соответствующая материально-техническая база. Так 8 февраля «Парламентской газете» прокомментировал создание Национального центра генетических ресурсов растений глава Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ).

Во вторник был опубликован указ президента России Владимира Путина об образовании Национального центра генетических ресурсов растений на базе Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова.


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Согласно документу, учреждение будет выполнять ряд функций. В том числе формировать и пополнять нацкаталог особо ценных образцов генетических ресурсов растений; разрабатывать методики сбора, хранения, оценки и использования образцов; мониторить состояние генетических ресурсов растений в местах их естественного произрастания и выращивания. Координировать деятельность Центра будет Межведомственная комиссия по вопросам формирования, сохранения и использования коллекций генетических ресурсов растений.

«Что касается Института Вавилова, конечно, это мировой институт, где собраны мировые коллекции всех культур, не только зерновых, но и плодовые, овощные… И, конечно, мировая коллекция должна иметь соответствующую материально-техническую базу, чтобы было соответствующее хранение, проводить экспедиции, должны быть кадры, причём кадры лучшие», — сказал депутат.

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Кашин рассказал, что другие институты всегда ориентировались на эту коллекцию. «Совместная работа многое давала и в пополнении коллекций генетических, а если есть генетическая коллекция, то тогда понятно, что можно не на словах, а на деле говорить о биотехнологии, о микроклональном размножении, говорить о вирусологии и самое главное — о генетически-селекционной работе. Будем приветствовать и помогать», — заключил депутат.



#сельское хозяйство

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# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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