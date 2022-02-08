Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кнопку «Поделиться» на геймпаде Xbox дали возможность переназначать

Кнопку «Поделиться» на геймпаде Xbox дали возможность переназначать


Одно из главных отличий геймпадов Xbox Series X и Xbox Series S от геймпадов Xbox One — наличие дополнительной кнопки Share («Поделиться»). Она дает возможность быстро делать скриншоты или сохранять моменты, но пользуются этой кнопкой далеко не все игроки. Теперь есть возможность настроить ее на полезную функцию конкретно для себя.

Инсайдеры Xbox уровня Alpha теперь могут настроить кнопку Share под свои задачи через приложение «Аксессуары Xbox». Кнопка «Поделиться» может быть настроена на разные задачи для разных типов нажатия — однократное, двойное и длительное. Настроить можно разные команды — от управления громкостью и мультимедиа до открытия списка достижений. За счет трех типов нажатия, настроить можно три разные команды.

Отметим, что пока эта возможность доступна только инсайдерам, но в ближайшие недели или месяцы она должна выйти в полноценный релиз для всех игроков.

Помимо функции настройки кнопки Share, новая версия прошивки Xbox для инсайдеров позволяет настроить прозрачность панели трансляции, а также активировать новое «поведение» для панели — ее сворачивание до компактных значков.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Аккаунт недели. Энциклопедия поп-культуры с архивными фото звезд: юные Бритни Спирс, Софи Лорен и даже Снуп Догг в ностальгическом инстаграме
Аккаунт недели. Энциклопедия поп-культуры с архивными фото звезд:
Жена Игоря Николаева поделилась радостной новостью
Жена Игоря Николаева поделилась радостной новостью
Анна Семенович рассказала, что изменила в своей внешности с помощью пластики
Анна Семенович рассказала, что изменила в своей внешности с помощью
Кнопку «Поделиться» на геймпаде Xbox дали возможность переназначать
Кнопку «Поделиться» на геймпаде Xbox дали возможность переназначать
Высокооцененная OlliOlli World уже доступна на Xbox One и Xbox Series X | S
Высокооцененная OlliOlli World уже доступна на Xbox One и Xbox Series
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Тельцов
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Тельцов
Битва платьев. Леди Гага против Иды Галич
Битва платьев. Леди Гага против Иды Галич
Наташа Королева осталась без жилья после развода с Игорем Николаевым
Наташа Королева осталась без жилья после развода с Игорем Николаевым
Елена Малышева рассказала о новом вирусе омикроне
Елена Малышева рассказала о новом вирусе омикроне
Disco Elysium получает обновление на Xbox, которое ускоряет загрузки
Disco Elysium получает обновление на Xbox, которое ускоряет загрузки
Дизайнер показал уникальный геймпад Xbox в стиле Dying Light 2
Дизайнер показал уникальный геймпад Xbox в стиле Dying Light 2

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Мария Голубкина раскритиковала своих детей
Мария Голубкина раскритиковала своих детей
Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду автомобиль на его день рождения
Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду автомобиль на его день
Зеленский отказался встречаться с главой МИД ФРГ
Зеленский отказался встречаться с главой МИД ФРГ
Месячник «Всеобуч-2022» начался в Крыму
Месячник «Всеобуч-2022» начался в Крыму

Еще по теме

Геймпады Xbox One получают функции геймпадов Xbox нового поколения
Все 37 новинок с FPS Boost работают в 60 FPS и на Xbox Series X и на Xbox Series S
Игроки заметили повышение цен на Xbox и аксессуары в России
Сегодня Cloud Gaming официально выходит на Xbox Series X | S и Xbox One