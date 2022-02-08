Кнопку «Поделиться» на геймпаде Xbox дали возможность переназначать





Одно из главных отличий геймпадов Xbox Series X и Xbox Series S от геймпадов Xbox One — наличие дополнительной кнопки Share («Поделиться»). Она дает возможность быстро делать скриншоты или сохранять моменты, но пользуются этой кнопкой далеко не все игроки. Теперь есть возможность настроить ее на полезную функцию конкретно для себя.

Инсайдеры Xbox уровня Alpha теперь могут настроить кнопку Share под свои задачи через приложение «Аксессуары Xbox». Кнопка «Поделиться» может быть настроена на разные задачи для разных типов нажатия — однократное, двойное и длительное. Настроить можно разные команды — от управления громкостью и мультимедиа до открытия списка достижений. За счет трех типов нажатия, настроить можно три разные команды.

Отметим, что пока эта возможность доступна только инсайдерам, но в ближайшие недели или месяцы она должна выйти в полноценный релиз для всех игроков.

Помимо функции настройки кнопки Share, новая версия прошивки Xbox для инсайдеров позволяет настроить прозрачность панели трансляции, а также активировать новое «поведение» для панели — ее сворачивание до компактных значков.