Комитет Госдумы: концепция Минфина по крипторынку нашла поддержку в кабмине
19:49 Автор: Юлия Катенёва
В кабмине поддержали дорожную карту Минфина по регулированию рынка криптовалют. Это следует из публикации в Telegram-канале комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи, содержащей ссылку на сообщения СМИ.
Концепция регулирования, предложенная финансовым министерством, предполагает определение механизма покупки и продажи цифровой валюты на базе инфраструктуры российских банков, требования к участникам рынка и клиентам, отслеживание транзакций с помощью сервиса Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн», распределение контрольных полномочий и другие контрольно-надзорные меры, следует из сообщения.
Минфину предложили приравнять майнинг к бизнесу
Иной точки зрения в области рынка криптовалют придерживается российский Центробанк. Ранее регулятор выпустил доклад о рисках, создаваемых распространением криптовалют, для россиян.
В частности, регулятор предложил ввести запрет на выпуск, майнинг, обращение и обмен криптовалюты на территории России и установить ответственность за его нарушение. При этом в ЦБ уточнили, что речи о запрете на владение такими активами не идёт.
В Минфине, в свою очередь, выступили за регулирование рынка, поскольку запрет криптовалюты, по мнению представителей ведомства, приведёт к дестабилизации рынка, увеличению доли теневой экономики и росту случаев мошенничества, на которые правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать.
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Так, в ведомстве предложили концепцию регулирования рынка, которая предполагает совершение операций с криптовалютой через российские банки, а также разделение клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.
Реализацию идеи Минфина ограничить риски в области криптовалют, допустив к совершению сделок только квалифицированных инвесторов, в Банке России сочли невозможной.
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