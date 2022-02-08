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Лариса Гузеева рассказала об ухаживаниях женщины

Лариса Гузеева рассказала об ухаживаниях женщины
Актриса и ведущая Лариса Гузеева рассказала, как за ней ухаживала лесбиянка. 62-летняя звезда фильма «Жестокий романс» купается во внимании поклонников. Сегодня стало известно, что оно было не только мужским. В числе фанаток Ларисы оказалась дама. Теледива рассказала в эфире, как женщина досаждала ей своими ухаживаниями. Гузеева тогда первый год вела шоу «Давай поженимся!». «Мне стали приходить в «Останкино» подарки. Цветы роскошные просто, невозможная какая-то посуда, плов свадебный из ресторана. Девчонки ржали! Вот так влюбилась женщина! Страшное дело на самом деле! Я уже потом рыдала просто, говорила: «Прекратите, я этого не понимаю ничего, мне это не нужно!» Мне всё равно приносили цветы, подарки, потом она стала брендовую одежду мне присылать», — призналась Гузеева.
Лариса Гузеева Заслуженная артистка России пояснила, что поклонница не сразу поняла ее позицию. Женщина начала обращаться к ней на «ты». Однако Лариса объяснила, что романа не будет, поскольку у нее традиционная сексуальная ориентация. «Я прямо прекратила очень жестко это! Потому что я понимала: нельзя брать», — поделилась она в студии своей программы. Жена Игоря Бухарова восхитилась 40-летней бизнес-леди Дарьей Жуковой, которая была замужем за российским олигархом. Лариса назвала основательницу Музея современного искусства «Гараж» примером для подражания. Она вызывает у нее пиетет. «Знаете, из всех светских дам, богатых и очень богатых, я выделяю единственную женщину – Дарью Жукову, бывшую жену Романа Абрамовича. Интеллект, ум, образование, хобби, внешний вид, пристрастие к определенным маркам. То, как она одевается, ведет себя и говорит... Для меня она звезда недостижимая! Все вот эти вот «около известные» фамилии – это даже не жалкое подобие», — эмоционально отметила актриса.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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