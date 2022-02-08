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Миронов призвал строже наказывать чиновников за бездомных собак на улицах

Миронов призвал строже наказывать чиновников за бездомных собак на улицах

12:19  Автор: Наталия Васильева



Чиновники должны нести ответственность уже за появление на улице агрессивных бездомных собак, вплоть до уголовной, нельзя доводить ситуацию до нападений на людей. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По его словам, в отношении чиновников астраханского города Знаменска возбудили уголовные дела только после 120 случаев нападений бездомных собак на людей. Тогда как закон об ответственном обращении с животными предписывает, что на улицах в принципе не должно быть агрессивных собак, которые сбиваются в стаи, отметил лидер партии.

«Если такое происходит, закон уже не исполняется, и для привлечения к ответственности этого достаточно. Необязательно ждать массовых, тем более смертельных нападений», — добавил он.

Агрессивность собак предлагают оценивать по четким критериям


Он напомнил, что за последние недели в ряде регионов произошло несколько громких случаев с нападениями бездомных собак на людей.

Некоторые региональные чиновники, подчеркнул Миронов, предлагают вернуться к практике отстрела бездомных животных, в то время как им следует исполнять законодательство об ответственном обращении с животными. Депутат призвал ужесточать ответственность для должностных лиц и правоприменение в этой сфере, вплоть до возбуждения «уголовных дел с реальными сроками».

Чиновников заставят ответить за бродячих собак


«Для решения проблемы бездомных животных не нужно сверхусилий, зверств или безумных бюджетных трат. Достаточно посмотреть на опыт моего родного Санкт-Петербурга, где проблема успешно решается 15 лет, и никаких ЧС не возникает», — заключил он.

Ранее произошло несколько резонансных случаев нападения бездомных собак на граждан в разных регионах страны. В частности, под Читой после атаки стаи животных погибла 7-летняя девочка. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование этого дела, а его ведомство обратило внимание и на другие подобные ситуации. В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обратиться в Генпрокуратуру с просьбой разобраться с проблемой.


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В Генеральной прокуратуре ранее указали на низкую эффективность работы органов исполнительной власти по решению проблемы безнадзорных животных. По данным ведомства, принимаемые меры по выявлению и пресечению нарушений в этой сфере не соответствуют сложившейся ситуации.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов на круглом столе в пресс-центре «Парламентской газеты» призвал ужесточить ответственность для должностных лиц за саботирование закона об ответственном обращении с животными. По его словам, трагических инцидентов можно было избежать, однако в ряде регионов саботируют выполнение закона и не проводят стерилизацию животных.



#животные #безопасность


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По материалам: pnp.ru

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