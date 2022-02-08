Наследники миллиардера Олега Бурлакова судятся с Игорем Крутым из-за махинаций с недвижимостью

Вадим Карасев

Дочери бизнесмена Олега Бурлакова, который в прошлом году умер от коронавируса на 72-м году жизни, подали в американский суд иск против композитора Игоря Крутого и его супруги Ольги, об этом сообщает издание Super. Наследницы участника рейтинга Forbes (состояние Бурлакова последний раз оценивалось в 650 миллионов долларов) обвинили Крутых в совершении незаконной сделки с недвижимостью.

Объектом спора стали элитные апартаменты площадью 450 квадратных метров в доме на острове Фишер-Айленд в Майами. Ранее они принадлежали Крутым. В 2017 году Олег Бурлаков создал трастовый фонд в США для своих внуков и приобрел в собственность траста данную резиденцию у Игоря Крутого, который должен был передать права на объект за 7,5 миллиона долларов. Сам Бурлаков в оформлении сделки участия не принимал — ее осуществляли юрист Стивен Ландау, который должен был управлять недвижимостью, и представители композитора.

Но передача имущества так и не состоялась. Родственники Бурлакова теперь заявляют, что в 2017 году Крутые намеренно оформили документы с ошибками, вследствие чего сделка не была совершена по документам, однако деньги Крутые тогда уже получили.





Олег Бурлаков

Кроме того, выяснилось, что в 2020 году, за год до смерти Бурлакова, без ведома его наследников был создан новый траст (его бенефициар был неизвестен, а вот управляющим снова стал Ландау). Таким образом, внуки бизнесмена оказались лишены этой части наследства, а стоимость объекта за это время выросла с 7,5 до 9,75 миллиона долларов.

Согласно данным издания Super, сегодня недвижимость принадлежит американской фирме MLGG. В прошлом году апартаменты были выставлены на продажу, но из-за судебной претензии наследников Бурлакова объявление было снято.

Претензии у дочерей бизнесмена есть не только к Крутым, но и к управляющему Ландау. Его обвиняют в утаивании финансовых отчетов и пособничестве незаконной сделке с Крутыми и требуют от него полной отчетности по его деятельности начиная с 2017 года.

Ольга Крутая прокомментировала иск, заявив, что они имеют лишь косвенное отношение к суду.

Судят совершенно не нас. Наши имена в деле фигурируют, потому что мы были хозяевами этой квартиры. Мы никакого отношения к этому не имеем, и я больше никак не могу это прокомментировать,

— объяснила она журналистам Super.





Ольга и Игорь Крутые

Наследники Бурлакова, в свою очередь, требуют компенсации ущерба (не менее 30 миллионов долларов), а также восстановления их в правах собственников недвижимости.

Данное разбирательство — лишь один из немногих споров за наследство Бурлакова. Среди претендентов на его активы, кроме дочерей, также его жена Людмила, сестра Вера Казакова и ее муж, а также возлюбленная бизнесмена Софья Шевцова, которая незадолго до смерти Бурлакова родила ребенка.

Семейные разбирательства начались еще при жизни бизнесмена. В 2019 году он подал иск к жене Людмиле и младшей дочери Веронике, обвинив их в мошенническом присвоении более одного миллиарда долларов. Он также обвинял родственниц в слежке (в самолете Бурлакова был обнаружен трекер, отслеживающий перемещения бизнесмена).

Осложняет все и то, что завещание Бурлакова, зарегистрированное в Монако, было оспорено женой и дочерьми — якобы оно не было заверено у нотариуса. В документе Бурлаков не упомянул жену и дочерей, зато включил туда Веру Казакову и ее мужа, которым было велено позаботиться о ряде дальних родственников, а также о Софье и ее ребенке.

Общая сумма наследства, которое сейчас пытаются поделить, оценивается Forbes в 2,7 миллиарда долларов. Туда входят средства на счетах Бурлакова (около 700 миллионов долларов) и его супруги (около 1,5 миллиарда долларов), яхта Black Pearl стоимостью 250 миллионов долларов, частный самолет стоимостью 10 миллионов долларов, недвижимость и доли в различных компаниях.

Надя Бесчетникова