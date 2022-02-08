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Наташа Королева осталась без жилья после развода с Игорем Николаевым

Наташа Королева осталась без жилья после развода с Игорем Николаевым
Мама певицы Наташи Королевой не в восторге от ее нового мужа. Артистка и Игорь Николаев были красивой парой, но в 2001 году звезды расстались. Как оказалось, тогда певица лишилась не только мужа-композитора, но и недвижимости. В жизни Наташи Королевой было две большие любви: композитор Игорь Николаев и стриптизер Сергей Глушко. Благодаря первому из них артистка стала звездой. В начале 90-х композиции в исполнении певицы звучали отовсюду, а она сама только и успевала ездить по гастролям. Разумеется, в тот период финансовое положение Наташи заметно улучшилось. Артистка даже приобрела недвижимость в Майами, но после развода лишилась ее. «Мое первое и последнее собственное жилье было приобретено в первом браке и после развода благополучно оставлено мужу», — подчеркнула артистка во время общения с журналистами .
Наташа Королева с мужем Конечно, у Королевой сейчас есть недвижимость в Москве, где она живет вместе с мужем и сыном. С недавних пор Сергей Глушко переквалифицировался из стриптизера в художника. Артист уже давно увлекается изобразительным искусством, но посвятить жизнь этому творческому направлению он решился не сразу. Артистка поддерживает эксперименты мужа, считая, что он невероятно талантлив. Аналогичной точки зрения придерживается и мать певицы. Немногие поклонники знают, что изначально родительница Королевой была не в восторге от перемен в ее личной жизни. «Она считала, что была понижена в «должности» или в «статусе» — от тещи знаменитого композитора до тещи стриптизера. Это для нее было сложно», — объяснила Наташа«Дни.ру». Зато сейчас теща и зять находятся в прекрасных отношениях. Недавно Сергей даже нарисовал портрет Людмилы Порывай, от которого та была в полном восторге. Конечно, и в звездной семье случаются свои ссоры, но родственники всегда находят силы на то, чтобы разрешить конфликты.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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