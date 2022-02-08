Нативная версия Apex Legends для Xbox Series X | S уже получает рейтинг





Оптимизированная до Xbox Series X | S версия игры Apex Legends может появиться уже в ближайшие недели. Неоднократно в последние месяцы возникали слухи, что разработчики завершают ее подготовку, а сегодня появилось очередное тому доказательство.

Портал Gematsu обратил внимание, что Apex Legends для Xbox Series X | S и Playstation 5 получил рейтинг PEGI (европейское рейтинговое агентство) и Тайвани.

Apex Legends was also rated for PS5 and Xbox Series in Europe. pic.twitter.com/NrsZpXXR7d — Gematsu (@gematsu) February 8, 2022



Отметим, что в Apex Legends сегодня (в 21:00 по московскому времени) стартует 12 сезон. В рамках анонса этого сезона разработчики не сообщали о планах выпустить одновременно с его стартом нативные версии Apex Legends для консолей нового поколения, но игроки предполагают, что это может произойти одновременно.

В оптимизированной версии Apex Legends до Xbox Series X и Playstation 5 ранее разработчики обещали реализовать поддержку 120 FPS. Про другие улучшения не сообщается.

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