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Нативная версия Apex Legends для Xbox Series X | S уже получает рейтинг

Нативная версия Apex Legends для Xbox Series X | S уже получает рейтинг


Оптимизированная до Xbox Series X | S версия игры Apex Legends может появиться уже в ближайшие недели. Неоднократно в последние месяцы возникали слухи, что разработчики завершают ее подготовку, а сегодня появилось очередное тому доказательство.

Портал Gematsu обратил внимание, что Apex Legends для Xbox Series X | S и Playstation 5 получил рейтинг PEGI (европейское рейтинговое агентство) и Тайвани.


Отметим, что в Apex Legends сегодня (в 21:00 по московскому времени) стартует 12 сезон. В рамках анонса этого сезона разработчики не сообщали о планах выпустить одновременно с его стартом нативные версии Apex Legends для консолей нового поколения, но игроки предполагают, что это может произойти одновременно.

В оптимизированной версии Apex Legends до Xbox Series X и Playstation 5 ранее разработчики обещали реализовать поддержку 120 FPS. Про другие улучшения не сообщается.


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По материалам: newxboxone

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