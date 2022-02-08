Необычные приветы из прошлого, которые обнаружили люди у себя дома 08.02.2022

Нашёл это в маленьком ящичке, который был спрятан под лестницейВ полу обнаружили сейф. К несчастью, там не было ничего, кроме паутиныРемонтировали ванную и увидели вот такой рисунокВиноградная Fanta 70-х годов пряталась за перегородкойВ стену нашего дома встроена цепьМы нашли целую тайную комнату. На чердаке была дверь, а за ней комнатка с кроватью и старыми фотографиями на стенах.Дедушка купил дом, и во время ремонта нашёл там медаль «Пурпурное сердце»Снесли стену, за которой была ещё одна — с рисункомРемонтировали дом и наткнулись на британский противогаз времён Второй мировойПод половицами лежала газета 1911 годаОказалось, что часть нашего дома — это надгробный каменьМой 84-летний дедушка ремонтирует свой дом. Под обоями нашёл настенные росписи. Ему кажется, что они здесь с 1912 года.Сняли ковролин в комнате, а там такоеЧья-то очень старая домашняя работаПод гипсокартоном обнаружилась пара нарисованных осликов