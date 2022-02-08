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Необычные приветы из прошлого, которые обнаружили люди у себя дома 08.02.2022

Необычные приветы из прошлого, которые обнаружили люди у себя дома 08.02.2022
Нашёл это в маленьком ящичке, который был спрятан под лестницей

В полу обнаружили сейф. К несчастью, там не было ничего, кроме паутины

Ремонтировали ванную и увидели вот такой рисунок

Виноградная Fanta 70-х годов пряталась за перегородкой

В стену нашего дома встроена цепь

Мы нашли целую тайную комнату. На чердаке была дверь, а за ней комнатка с кроватью и старыми фотографиями на стенах.

Дедушка купил дом, и во время ремонта нашёл там медаль «Пурпурное сердце»

Снесли стену, за которой была ещё одна — с рисунком

Ремонтировали дом и наткнулись на британский противогаз времён Второй мировой

Под половицами лежала газета 1911 года

Оказалось, что часть нашего дома — это надгробный камень

Мой 84-летний дедушка ремонтирует свой дом. Под обоями нашёл настенные росписи. Ему кажется, что они здесь с 1912 года.

Сняли ковролин в комнате, а там такое

Чья-то очень старая домашняя работа

Под гипсокартоном обнаружилась пара нарисованных осликов
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По материалам: Sivator

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