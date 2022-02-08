Необычные приветы из прошлого, которые обнаружили люди у себя дома 08.02.2022
Сегодня, 14:00
Нашёл это в маленьком ящичке, который был спрятан под лестницей
В полу обнаружили сейф. К несчастью, там не было ничего, кроме паутины
Ремонтировали ванную и увидели вот такой рисунок
Виноградная Fanta 70-х годов пряталась за перегородкой
В стену нашего дома встроена цепь
Мы нашли целую тайную комнату. На чердаке была дверь, а за ней комнатка с кроватью и старыми фотографиями на стенах.
Дедушка купил дом, и во время ремонта нашёл там медаль «Пурпурное сердце»
Снесли стену, за которой была ещё одна — с рисунком
Ремонтировали дом и наткнулись на британский противогаз времён Второй мировой
Под половицами лежала газета 1911 года
Оказалось, что часть нашего дома — это надгробный камень
Мой 84-летний дедушка ремонтирует свой дом. Под обоями нашёл настенные росписи. Ему кажется, что они здесь с 1912 года.
Сняли ковролин в комнате, а там такое
Чья-то очень старая домашняя работа
Под гипсокартоном обнаружилась пара нарисованных осликов
По материалам: Sivator