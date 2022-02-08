Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 8 февраля 2022 года

Вадим Карасев

Сегодня вторник. Согласно статистике, это самый продуктивный день недели, но он может начаться с неблагоприятной ноты. Нумерологи считают, что числа сегодня помогут нам легко решить любые проблемы и быстро войти в боевой режим.

С самого утра день может не задаться. Именно поэтому старайтесь не забывать о простых способах обеспечить себе хорошее настроение на весь день. Они будут крайне полезными в это не самое благоприятное время.

Число-покровитель 8 февраля 2022 года

Для того чтобы узнать число-покровитель, нам нужно произвести простые расчеты. Достаточно сложить все цифры даты 8.02.2022 и прибавить к ним порядковый номер дня недели, то есть 2: 8+0+2+2+0+2+2+2=18. 1+8=9.

Девятка правит миром. Это число удачи, которое дает энергии намного больше, нежели забирает. Оно хочет, чтобы мы провели этот день в делах, но были максимально ответственными в том, что требует наискорейшего завершения. Нумерологи рекомендуют не посещать сегодня людных мест и не слушать мнение посторонних людей. Главным символом дня становится роза — красивая, но не позволяющая ее коснуться. Сегодня окружающие нас люди могут быть такими же: привлекать наше внимание, флиртовать, но в самый важный момент отталкивать нас. Уединение будет лучшим выбором.





События 8 февраля из прошлого

8 февраля 1904 года — день начала русско-японской войны. Сегодня люди могут быть агрессивными, поэтому лучше не провоцировать никого на негативные эмоции.

8 февраля 1965 года самолёт Douglas DC-7 разбился в штате Нью-Йорк в США. Погибло 84 человека. 8 февраля 1986 года в Канаде произошло столкновение товарного состава с пассажирским поездом, погибли 23 человека. В тот же день, но в 1989 году произошла катастрофа: Boeing 707 разбился на Азорских островах. Погибло 144 человека. Сегодня стоит быть осторожнее за рулем. Соблюдайте правила дорожного движения, не нарушайте скоростной режим и смотрите в оба.

8 февраля 1994 года Украина подписала рамочный документ программы НАТО «Партнёрство во имя мира». Это отличный день для подписания важных бумаг и заключения договоров. Читайте все, что написано мелким шрифтом.

Советы нумерологов на этот вторник

Старайтесь работать сегодня как можно больше, но без излишнего фанатизма. Отдых тоже будет очень важен. Стремительность и целеустремленность понадобятся лишь в самом начале этого дня.

При желании можно заняться разработкой новых концепций и принципиально новых идей. Это отличный день для творчества. Не забывайте здраво оценивать свои возможности.

Старайтесь быть учтивыми с окружающими. В противном случае вероятность ссор и конфликтов будет очень высокой. Особенно важным это является в кризисных ситуациях.

Большие проблемы могут ожидать людей со стереотипным и консервативным образом мышления. Стоит развивать в себе креативность и расширять свои горизонты.

Уделяйте внимание внешности. Старайтесь выглядеть опрятно, но не слишком броско. Девятка не очень любит, когда люди пытаются выделиться, но одобряет нас, когда мы хотим быть красивыми.

Старайтесь крайне осторожно принимать важные решения. Сначала лучше прощупать почву, а потом уже действовать. Не рискуйте почем зря.

Талисманы удачи на 8 февраля

Руна Феху. Это руна исполнения желаний, удачи и финансового успеха. Нужно, чтобы вы ее постоянно видели — можно поставить ее на рабочий стол компьютера или прикрепить перед собой стикер с ее изображением. Вот как она выглядит:





Самый сильный и полезный минерал на сегодня — белый кварц. Он олицетворяет собой чистое сознание и помогает людям видеть мир таким, какой он есть на самом деле, оставаться реалистами и быть мудрее.