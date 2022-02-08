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Platinum Games предлагает Microsoft продолжить разработку Scalebound

Platinum Games предлагает Microsoft продолжить разработку Scalebound


В последние дни вновь стали появляться разговоры вокруг игры Scalebound. Это проект, который был анонсирован для Xbox One в 2014 году. Он должен был стать консольным эксклюзивом Xbox, его разработка велась студией Platinum Games, но из-за технических проблем и сорванных сроков игру Scalebound в 2017 году отменили.

Руководители Platinum Games предлагают Microsoft вновь попробовать заняться разработкой Scalebound. В интервью порталу IGN руководители Platinum Games Ацуси Инаба и Хидеки Камия высказались о том, что они хотели бы продолжить сотрудничество с Microsoft по этому проекту.

Ацуси Инаба, отвечая на вопрос про Scalebound, заявил, что:

Камия постоянно говорит, что хочет делать Scalebound. Камия и я — мы действительно хотели бы это сделать. […] Я хочу поговорить с Microsoft конкретно по этому вопросу.

Хидеки Камия тоже отметил, что хотел бы снова вернуться к разработке Scalebound:

Есть довольно много результатов [проделанной работы], и у Microsoft нет другого выбора, кроме как что-то с этим сделать (смеется). Фил [Спенсер]! Давайте сделаем это вместе!

Напомним, буквально пару дней назад Хидеки Камия через Twitter предлагал Филу Спенсеру снова работать вместе.

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По материалам: newxboxone

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