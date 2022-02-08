Проблемная GTA Trilogy Definitive Edition разошлась тиражом больше 10 млн копий





GTA Trilogy Definitive Edition — сборник знаменитой серии, который в прошлом году уверенно обосновался в списке худших релизов года. Во многом, низкая оценка сборника была связана с огромным количеством проблем на старте, часть из которых не устранена до сих пор. Тем не менее, это не помешало сборнику отлично продаться.

Take-Two представила отчет за минувший финансовый квартал (октябрь-декабрь 2021 года). Согласно их данным, продажи серии игр Grand Theft Auto перевалили за 370 миллионов копий. Из них 160 миллионов копий приходится на GTA V.

Портал VGC провел расчет, чтобы примерно определить количество проданных копий GTA Trilogy Definitive Edition — игра вышла 11 ноября 2021 года. В конце прошлого квартала Take-Two сообщала, что продала 355 миллионов копий игр серии GTA и 155 миллионов копий GTA V. Соответственно, на GTA Trilogy Definitive Edition приходится за последний календарный квартал 2021 года около 10 миллионов копий, а к текущему моменты продажи могут даже быть выше.

Отметим, что Take-Two официально не назвала цифру продаж GTA Trilogy Definitive Edition, при этом сказав, что трилогия «значительно превзошла коммерческие ожидания».