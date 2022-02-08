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Путин поручил обеспечить Вечный огонь бесплатным газом

Путин поручил обеспечить Вечный огонь бесплатным газом

16:29  Автор: Юлия Катенёва


Источник: Kremlin.ru



Президент России Владимир Путин поручил кабмину организовать поставку природного газа для постоянного горения Вечного огня. Это следует из перечня поручений по итогам январского совещания с правительством, опубликованного на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом «Газпром» организовать на безвозмездной основе поставку природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений», — говорится в тексте документа. 

Ранее с предложением установить нулевой размер платы за газ, поставляемый на обеспечение работы Вечный огней выступил первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, порядок работы Вечных огней чётко не определён. Газ для них поставляют и «Газпром», и независимые поставщики.

В результате уже были зафиксированы несколько случаев, когда за долги или задержки в оплате со стороны местных властей Огни были потушены.

Подобные проблемы, по словам Турчака, решались в «ручном режиме», однако  очевидно, что необходимо системное решение этого вопроса. Путин инициативу поддержал. «Работа очень важная, я прошу и Правительство, и «Единую Россию», и общественные организации подключиться самым активным образом. Предложения, которые сформулированы, будут поддержаны», — заключил президент.

 



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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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