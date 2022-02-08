Равшана Куркова показала, как выглядит ее квартира после ремонта в «грузинском стиле»

Актриса Равшана Куркова, наконец, завершила ремонт своей квартиры. Артистка показала новые интерьеры в Instagram. Равшана Куркова похвасталась ремонтом в квартире своей мечты, которую приобрела несколько лет назад. На момент покупки это была просто бетонная коробка, и актриса тогда стала перед сложным выбором — определиться с дизайнером и с ремонтом. Для нее было важно, чтобы дома было максимально атмосферно и уютно, а еще функционально. Она призналась, что любит интерьеры со своим характером, индивидуальностью, с глубокими природными оттенками и активной геометрией.Равшана Куркова в своей квартире Сейчас она с гордостью показала результат. Видно, что актриса тяготеет к черному цвету и темным оттенкам, обожает картины и винтажную мебель. «Придумала себе, что квартира непременно должна быть в «грузинском стиле» (что бы это ни означало). Сразу стало понятно, что будет много эклектики — сочетания яркой цветной плитки и деревянных полов, стены украсят картины, привезенные из разных моих поездок, винтажная мебель будет соседствовать с ультрасовременной кухней»— рассказала Куркова.Равшана Куркова на кухне Жилье звезда разделила на две зоны: общую и приватную. Гостиную актриса совместила с кухней и выполнила ремонт в темно-зеленых оттенках. «Еще была задача избегать острых краев (предпочитаю овал и круг), что, конечно, отразилось на предметах декора и мебели», — добавила Равшана.Равшана Куркова Ремонт в квартире подоспел очень вовремя. Ведь прошлым летом Равшана поделилась долгожданной радостью: она стала матерью. Причем еще год назад актриса мастерски скрывала свое материнство. Никто не видел ее и беременной. Мальчик, получивший необычное имя Гаспар, — просто копия своей звездной родительницы.Равшана Куркова Куркова очень не любит впускать в свою жизнь посторонних и редко откровенничает о личном. Известно лишь, что сейчас рядом с ней бизнесмен и совладелец столичного бойцовского клуба Сергей Амарян.