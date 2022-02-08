Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Равшана Куркова показала, как выглядит ее квартира после ремонта в «грузинском стиле»

Равшана Куркова показала, как выглядит ее квартира после ремонта в «грузинском стиле»

Равшана Куркова показала, как выглядит ее квартира после ремонта в «грузинском стиле»
Актриса Равшана Куркова, наконец, завершила ремонт своей квартиры. Артистка показала новые интерьеры в Instagram. Равшана Куркова похвасталась ремонтом в квартире своей мечты, которую приобрела несколько лет назад. На момент покупки это была просто бетонная коробка, и актриса тогда стала перед сложным выбором — определиться с дизайнером и с ремонтом. Для нее было важно, чтобы дома было максимально атмосферно и уютно, а еще функционально. Она призналась, что любит интерьеры со своим характером, индивидуальностью, с глубокими природными оттенками и активной геометрией.
Равшана Куркова в своей квартире Сейчас она с гордостью показала результат. Видно, что актриса тяготеет к черному цвету и темным оттенкам, обожает картины и винтажную мебель. «Придумала себе, что квартира непременно должна быть в «грузинском стиле» (что бы это ни означало). Сразу стало понятно, что будет много эклектики — сочетания яркой цветной плитки и деревянных полов, стены украсят картины, привезенные из разных моих поездок, винтажная мебель будет соседствовать с ультрасовременной кухней»— рассказала Куркова.
Равшана Куркова на кухне Жилье звезда разделила на две зоны: общую и приватную. Гостиную актриса совместила с кухней и выполнила ремонт в темно-зеленых оттенках. «Еще была задача избегать острых краев (предпочитаю овал и круг), что, конечно, отразилось на предметах декора и мебели», — добавила Равшана.
Равшана Куркова Ремонт в квартире подоспел очень вовремя. Ведь прошлым летом Равшана поделилась долгожданной радостью: она стала матерью. Причем еще год назад актриса мастерски скрывала свое материнство. Никто не видел ее и беременной. Мальчик, получивший необычное имя Гаспар, — просто копия своей звездной родительницы.
Равшана Куркова Куркова очень не любит впускать в свою жизнь посторонних и редко откровенничает о личном. Известно лишь, что сейчас рядом с ней бизнесмен и совладелец столичного бойцовского клуба Сергей Амарян. 
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Равшана Куркова показала, как выглядит ее квартира после ремонта в «грузинском стиле»
Равшана Куркова показала, как выглядит ее квартира после ремонта в
Андрей Малахов прошелся по Прохору Шаляпину
Андрей Малахов прошелся по Прохору Шаляпину
400+ игр и DLC со скидками для Xbox в рамках распродажи до 15 февраля
400+ игр и DLC со скидками для Xbox в рамках распродажи до 15 февраля
Platinum Games предлагает Microsoft продолжить разработку Scalebound
Platinum Games предлагает Microsoft продолжить разработку Scalebound
В Волгоградской области мобильный «Кванториум» проводит занятия для сельских школьников
В Волгоградской области мобильный «Кванториум» проводит занятия для
СМИ: Квентин Тарантино и его жена Даниэлла Пик станут родителями во второй раз
СМИ: Квентин Тарантино и его жена Даниэлла Пик станут родителями во
Горячее питание в школах: опыт регионов
Горячее питание в школах: опыт регионов
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
В Riders Republic можно будет играть бесплатно на Xbox в ближайшие дни
В Riders Republic можно будет играть бесплатно на Xbox в ближайшие дни
Нативная версия Apex Legends для Xbox Series X | S уже получает рейтинг
Нативная версия Apex Legends для Xbox Series X | S уже получает
Стала известна истинная причина отмены встречи Зеленского с главой МИД ФРГ
Стала известна истинная причина отмены встречи Зеленского с главой
Необычные приветы из прошлого, которые обнаружили люди у себя дома 08.02.2022
Необычные приветы из прошлого, которые обнаружили люди у себя дома

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Xbox вряд ли сможет купить крупные японские студии, по мнению аналитика
Xbox вряд ли сможет купить крупные японские студии, по мнению
Зеленский отказался встречаться с главой МИД ФРГ
Зеленский отказался встречаться с главой МИД ФРГ
Месячник «Всеобуч-2022» начался в Крыму
Месячник «Всеобуч-2022» начался в Крыму
15-летняя фигуристка Камила Валиева потрясла своим выступление голливудскую звезду
15-летняя фигуристка Камила Валиева потрясла своим выступление

Еще по теме

Равшана Куркова не перестает восхищать поклонников (фото)
Равшана Куркова блеснула фигурой в купальнике (фото)
Равшана Куркова показала достижения уходящего года
Равшана Куркова показала именинницу-маму