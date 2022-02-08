Регионы получили право приостанавливать плановую амбулаторную помощь

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

23:12 Автор: Жанна Звягина

Главы регионов получили право в условиях пандемии приостанавливать оказание плановой первичной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе проведение профилактических осмотров и диспансеризации. Соответствующее постановление правительства опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Исключение составит оказание плановой первичной медико-санитарной помощи детям, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также нуждающимся в гемодиализе (заместительной почечной терапии).

Постановление вступает в силу немедленно и будет действовать до конца 2022 года.

Как пояснили ТАСС в Минздраве, в период приостановки плановой помощи за состоянием пациентов с хроническими заболеваниями будет организовано дистанционное наблюдение.

Также без ограничений будет осуществляться выдача льготных лекарств и направлений на высокотехнологичную медпомощь и на санаторно-курортное лечение.

Ведомству также поручено утвердить временный порядок организации и проведения экспертизы качества оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом.

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31 января первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что амбулаторное звено здравоохранения на сегодняшний день переживает максимальные за последние десятилетия нагрузки в связи с распространением коронавируса.

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