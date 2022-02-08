River City Girls Zero выйдет на Xbox весной этого года





Летом 2022 года должен состояться релиз River City Girls 2 — совершенно новой части популярной серии битемап проектов. А до этого времени разработчики планируют выпустить переиздание оригинальной игры 1994 года — River City Girls Zero. Изначально оно планировалось к релизу в конце 2021 года, после его перенесли на 2022 год, а теперь разработчики уточнили сроки выхода проекта.

Объявлено, что River City Girls Zero выйдет 14 февраля 2022 года на Switch, а весной 2022 года доберется до остальных актуальных игровых платформ, в том числе до Xbox One и Xbox Series X | S.

River City Girls Zero позволит игрокам лучше познакомиться с главными героями River City Girls перед выходом второй части. Графика, музыка и игровой процесс в River City Girls Zero будут сохранены из классической 16-битной версии 1994 года, но игра впервые выйдет на Западе и получит локализацию. Кроме того, в игру были добавлены новые ролики.

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Отметим, что в подписке Game Pass доступна первая часть River City Girls.