Роспотребнадзор напомнил о рисках «двойного» заболевания гриппом и COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

10:05 Автор: Варвара Комарова

В ситуации распространения коронавируса и сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ есть вероятность заразиться двумя инфекциями одновременно. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре и рассказали о мерах борьбы с микст-инфекцией.

Два вируса, попавшие в организм, делают течение болезни более тяжелым. Но если человек вакцинирован против коронавируса и гриппа, вероятность выраженной симптоматики и тяжелого течения минимальна, а болезнь проходит быстрее. У пациентов с сахарным диабетом, сердечно-сосудистой или бронхо-лёгочной патологией, а также у детей в возрасте до года и пожилых людей риск тяжелого и длительного течения выше.

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Для профилактики необходима вакцинация от обеих инфекций, ношение защитных масок в местах скопления людей, своевременное мытье рук и использование антисептиков.

Без тестирования определить одновременное заражение непросто. Но для гриппа характерно быстрое нарастание симптомов: за несколько часов температура тела может повысится до 38-39 градусов, появляются головная боль, ломота в мышцах. Симптомы COVID-19 проявляются постепенно, и если через какой-то промежуток времени присоединяется потеря обоняния, меняются вкусовые ощущения, велика вероятность двойной инфекции. При этом в случае заражения «омикроном» потери обоняния может не произойти.

Лечение такого заболевания может назначить только врач с учётом выраженности симптомов, возраста и особенностей пациента, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Как правило, при выявлении сопутствующего коронавирусу гриппа не нужно дополнительных препаратов — достаточно противовирусных средств широкого спектра действия. Важно не забывать про обильное питьё, полоскать горло и промывать нос рекомендуемыми специалистом растворами.

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Ранее в федеральной службе сообщили, что в России за прошедшую неделю пороги заболеваемости гриппом и другими ОРВИ были превышены в 73 регионах. Накануне в стране зарегистрировали 171 905 случаев коронавируса — это стало первым снижением суточной заболеваемости с начала ее резкого роста в январе.

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