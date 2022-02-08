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Сиквелы известных фильмов, о которых многие не слышали

Сиквелы известных фильмов, о которых многие не слышали
Детсадовский полицейский 2 (2015)

Продолжение фильма «Детсадовский полицейский» (1990). Роль Арнольда Шварценнегера из первой части досталась Дольфу Лундгрену.

Возвращение в страну Оз (1985)

Частичное продолжение фильма «Волшебник страны Оз» (1939), у которого даже есть номинация на «Оскар» за визуальные эффекты.

Кэрри 2: Ярость (1999)

Продолжение фильма «Кэрри» (1976) по одноимённому роману Стивена Кинга.

Леди и бродяга 2: Приключения Шалуна (2001)

Запоздалое продолжение мультфильма «Леди и бродяга» (1955).

Марли и я 2 (2011)

Приквел фильма «Марли и я» (2008) про щенячьи годы пса Марли, который в этом фильме умеет разговаривать.

Птицы 2: На краю земли (1994)

Сиквел классического ужастика Альфреда Хичкока «Птицы» (1963).

Дальше некуда (2019)

Спин-офф фильма «Большой Лебовски» (1998), сюжет которого сосредоточен на персонаже Хесуса Кинтаны в исполнении Джона Туртурро.

Эффект бабочки 2 (2006)

Продолжение одноимённого фильма 2004 года с другими главными героями. Им создатели франшизы не ограничились, поэтому существует и триквел — практически настолько же провальный как и вторая часть.

Два Джейка (1990)

Сиквел фильма «Китайский квартал» (1974), снятый самим исполнителем главной роли Джеком Николсоном.

Что случилось с ребёнком Розмари (1976)

Продолжение фильма ужасов Романа Полански «Ребёнок Розмари» (1968).

Царь скорпионов 2: Восхождение воина (2008)

Ещё одно продолжение, являющееся приквелом событий первого фильма. Главного героя Метаеса играет уже не Дуэйн Джонсон, а малоизвестный актёр Майкл Копон. У фильма есть и третья часть.

От заката до рассвета 2: Кровавые деньги из Техаса (1998)

Продолжение-мидквел фильма 1996 года, в котором, несмотря на ужасные оценки и безвестность, снялись Роберт Патрик и Дэнни Трехо, а в качестве исполнительных продюсеров выступили Квентин Тарантино и Роберт Родригес.
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По материалам: Sivator

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