Сиквелы известных фильмов, о которых многие не слышали

Детсадовский полицейский 2 (2015)Продолжение фильма «Детсадовский полицейский» (1990). Роль Арнольда Шварценнегера из первой части досталась Дольфу Лундгрену.Возвращение в страну Оз (1985)Частичное продолжение фильма «Волшебник страны Оз» (1939), у которого даже есть номинация на «Оскар» за визуальные эффекты.Кэрри 2: Ярость (1999)Продолжение фильма «Кэрри» (1976) по одноимённому роману Стивена Кинга.Леди и бродяга 2: Приключения Шалуна (2001)Запоздалое продолжение мультфильма «Леди и бродяга» (1955).Марли и я 2 (2011)Приквел фильма «Марли и я» (2008) про щенячьи годы пса Марли, который в этом фильме умеет разговаривать.Птицы 2: На краю земли (1994)Сиквел классического ужастика Альфреда Хичкока «Птицы» (1963).Дальше некуда (2019)Спин-офф фильма «Большой Лебовски» (1998), сюжет которого сосредоточен на персонаже Хесуса Кинтаны в исполнении Джона Туртурро.Эффект бабочки 2 (2006)Продолжение одноимённого фильма 2004 года с другими главными героями. Им создатели франшизы не ограничились, поэтому существует и триквел — практически настолько же провальный как и вторая часть.Два Джейка (1990)Сиквел фильма «Китайский квартал» (1974), снятый самим исполнителем главной роли Джеком Николсоном.Что случилось с ребёнком Розмари (1976)Продолжение фильма ужасов Романа Полански «Ребёнок Розмари» (1968).Царь скорпионов 2: Восхождение воина (2008)Ещё одно продолжение, являющееся приквелом событий первого фильма. Главного героя Метаеса играет уже не Дуэйн Джонсон, а малоизвестный актёр Майкл Копон. У фильма есть и третья часть.От заката до рассвета 2: Кровавые деньги из Техаса (1998)Продолжение-мидквел фильма 1996 года, в котором, несмотря на ужасные оценки и безвестность, снялись Роберт Патрик и Дэнни Трехо, а в качестве исполнительных продюсеров выступили Квентин Тарантино и Роберт Родригес.