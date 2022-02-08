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СМИ: Квентин Тарантино и его жена Даниэлла Пик станут родителями во второй раз

СМИ: Квентин Тарантино и его жена Даниэлла Пик станут родителями во второй раз

Квентин Тарантино и его жена Даниэла Пик станут родителями во второй раз, об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на израильские СМИ. Официального подтверждения новости пока нет, но, учитывая, что Даниэла из Израиля, у журналистов могут быть свои источники.

У голливудского режиссера и израильской актрисы уже есть общий сын Лео, который родился два года назад. Мальчика назвали в честь деда Даниэлы Ари Шем-Ора, поскольку Ари означает лев. Сообщается, что Пик находится на ранних сроках беременности и дальнейшие подробности пока неизвестны. Ни она, ни Тарантино пока не комментировали эти новости.


Квентин Тарантино и Даниэлла Пик

Тарантино и Пик обручились в 2017 году, а в 2018 году сыграли свадьбу — Тарантино тогда было 55 лет. Он часто говорил о том, что вероятно женится поздно, так как всю свою жизнь он посвятил кино.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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