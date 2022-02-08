Стала известна истинная причина отмены встречи Зеленского с главой МИД ФРГ
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок была отменена по инициативе украинской стороны – Киев решился на демарш из-за принципиальной позиции немцев по оружию и газу, утверждает журналист CNN Джейк Таппер.
По официальной версии мероприятие отменили из-за несовпадения графиков, но американец пишет, что причина кроется в отказе Бербок заблокировать СП-2 даже в том случае, если "вторжение России" все-таки состоится.
2/ and because of Germany’s refusal to provide any military assistance directly or indirectly to Kyiv. Officially this was described as a scheduling blunder but it was not — it was intentional, the source tells me.— Jake Tapper (@jaketapper) February 7, 2022
Как сообщал Ruposters, Бербок проведет встречу со своим коллегой Дмитрием Кулебой и отправится на Донбасс, это уже второй ее визит на Украину менее чем за месяц. Такую активность глава немецкой дипломатии объясняет тем, что "на карту поставлен мир в Европе". Бербок обвиняет Россию в "угрожающих жестах" и обещает бороться со всей силой и решимостью.Анналена Бербок Владимир Зеленский поставки оружия на Украину Северный поток - 2 украинско-немецкие отношения демарш