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Стала известна истинная причина отмены встречи Зеленского с главой МИД ФРГ

Стала известна истинная причина отмены встречи Зеленского с главой МИД ФРГ

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок была отменена по инициативе украинской стороны – Киев решился на демарш из-за принципиальной позиции немцев по оружию и газу, утверждает журналист CNN Джейк Таппер.

По официальной версии мероприятие отменили из-за несовпадения графиков, но американец пишет, что причина кроется в отказе Бербок заблокировать СП-2 даже в том случае, если "вторжение России" все-таки состоится.


Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил мне, что президент Зеленский отменил сегодняшнюю встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, потому что она отказалась гарантировать отказ от газопровода "Северный поток 2" даже в случае вторжения России и отказалась оказывать какую-либо военную помощь прямо или косвенно Киеву. Официально это описывалось как ошибка в расписании, но это не так — это было преднамеренно, говорит мне источник.

2/ and because of Germany’s refusal to provide any military assistance directly or indirectly to Kyiv. Officially this was described as a scheduling blunder but it was not — it was intentional, the source tells me.

— Jake Tapper (@jaketapper) February 7, 2022

Как сообщал Ruposters, Бербок проведет встречу со своим коллегой Дмитрием Кулебой и отправится на Донбасс, это уже второй ее визит на Украину менее чем за месяц. Такую активность глава немецкой дипломатии объясняет тем, что "на карту поставлен мир в Европе". Бербок обвиняет Россию в "угрожающих жестах" и обещает бороться со всей силой и решимостью.

Анналена Бербок Владимир Зеленский поставки оружия на Украину Северный поток - 2 украинско-немецкие отношения демарш
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По материалам: uposters.ru

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