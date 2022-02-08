Узнаваемые места с картин и кино, которые мало кто видел в реальной жизни

Библиотека дома Хэтфилда стала одним из мест действия фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни»Улица Abbey Road попала на обложку альбома The Beatles и прославилась на весь мирТерраса кафе на площади Форум в Арле на картине и в наши дниДорога к дворцу Джаббы у каньона Twenty Mule Team в Долине Смерти, КалифорнияЦерковь в Овере, которую изобразил на своем полотне Винсент Ван ГогСъемки фильма «Хороший, плохой, злой» проходили на кладбище Сад-Хилл в ИспанииКафе, где работала Амели, находится в Париже по адресу Лепик, 15 и сегодня принимает многочисленных поклонников фильмаШкола Западного Беверли из сериала «Беверли-Хиллз 90210» — Школа Торранса, штат КалифорнияНеобитаемый остров в фильме «Я мечтаю о Джинни» — на самом деле пляж Пойнт-ДюмДом Шерлока — Норт-Гоуэр-стрит, 187 в ЛондонеДом Сабрины из фильма «Сабрина — маленькая ведьма»Тот самый город-крепость Юнкай в «Игре престолов» на самом деле находится в Марокко и называется Айт-Бен-ХаддуРесторан в фильме Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке» — на самом деле заведение, названное в честь иллюстратора Людвига Бемельманса, который расписал его стеныСамый бедный из дистриктов Панема, 12-й, из фильма «Голодные игры» — на самом деле заброшенная деревня Henry River Mill Village в Северной КалифорнииTwede’s Cafe, где герой сериала «Твин Пикс» агент Дейл Купер заказывал вишневый пирог и кофе, существует и называется RR Diner