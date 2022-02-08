Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Узнаваемые места с картин и кино, которые мало кто видел в реальной жизни

Узнаваемые места с картин и кино, которые мало кто видел в реальной жизни
Библиотека дома Хэтфилда стала одним из мест действия фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни»

Улица Abbey Road попала на обложку альбома The Beatles и прославилась на весь мир

Терраса кафе на площади Форум в Арле на картине и в наши дни

Дорога к дворцу Джаббы у каньона Twenty Mule Team в Долине Смерти, Калифорния

Церковь в Овере, которую изобразил на своем полотне Винсент Ван Гог

Съемки фильма «Хороший, плохой, злой» проходили на кладбище Сад-Хилл в Испании

Кафе, где работала Амели, находится в Париже по адресу Лепик, 15 и сегодня принимает многочисленных поклонников фильма

Школа Западного Беверли из сериала «Беверли-Хиллз 90210» — Школа Торранса, штат Калифорния

Необитаемый остров в фильме «Я мечтаю о Джинни» — на самом деле пляж Пойнт-Дюм

Дом Шерлока — Норт-Гоуэр-стрит, 187 в Лондоне

Дом Сабрины из фильма «Сабрина — маленькая ведьма»

Тот самый город-крепость Юнкай в «Игре престолов» на самом деле находится в Марокко и называется Айт-Бен-Хадду

Ресторан в фильме Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке» — на самом деле заведение, названное в честь иллюстратора Людвига Бемельманса, который расписал его стены

Самый бедный из дистриктов Панема, 12-й, из фильма «Голодные игры» — на самом деле заброшенная деревня Henry River Mill Village в Северной Калифорнии

Twede’s Cafe, где герой сериала «Твин Пикс» агент Дейл Купер заказывал вишневый пирог и кофе, существует и называется RR Diner
# Актуальные новости

По материалам: Sivator

Последние новости

Проблемная GTA Trilogy Definitive Edition разошлась тиражом больше 10 млн копий
Проблемная GTA Trilogy Definitive Edition разошлась тиражом больше 10
Новая студия Sony Valkyrie Entertainment помогла сделать State of Decay 2 красивее
Новая студия Sony Valkyrie Entertainment помогла сделать State of
В Приморье стартовал прием документов по программе «Земский учитель»
В Приморье стартовал прием документов по программе «Земский учитель»
Как имена киноперсонажей были ловко локализированы в русском переводе
Как имена киноперсонажей были ловко локализированы в русском переводе
Узнаваемые места с картин и кино, которые мало кто видел в реальной жизни
Узнаваемые места с картин и кино, которые мало кто видел в реальной
Канадский лыжник заступился за Большунова перед журналистами
Канадский лыжник заступился за Большунова перед журналистами
BORK – электрические тостеры от мирового бренда
BORK – электрические тостеры от мирового бренда
Аккаунт недели. Энциклопедия поп-культуры с архивными фото звезд: юные Бритни Спирс, Софи Лорен и даже Снуп Догг в ностальгическом инстаграме
Аккаунт недели. Энциклопедия поп-культуры с архивными фото звезд:
Жена Игоря Николаева поделилась радостной новостью
Жена Игоря Николаева поделилась радостной новостью
Анна Семенович рассказала, что изменила в своей внешности с помощью пластики
Анна Семенович рассказала, что изменила в своей внешности с помощью
Кнопку «Поделиться» на геймпаде Xbox дали возможность переназначать
Кнопку «Поделиться» на геймпаде Xbox дали возможность переназначать
Высокооцененная OlliOlli World уже доступна на Xbox One и Xbox Series X | S
Высокооцененная OlliOlli World уже доступна на Xbox One и Xbox Series

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Зеленский отказался встречаться с главой МИД ФРГ
Зеленский отказался встречаться с главой МИД ФРГ
Месячник «Всеобуч-2022» начался в Крыму
Месячник «Всеобуч-2022» начался в Крыму
Xbox вряд ли сможет купить крупные японские студии, по мнению аналитика
Xbox вряд ли сможет купить крупные японские студии, по мнению
Евгения Добровольская после шестнадцати лет семейной жизни разводится с мужем
Евгения Добровольская после шестнадцати лет семейной жизни разводится

Еще по теме

Анджелина Джоли поделилась интересной подробностью о своей карьере в Голливуде
Умерла актриса из сериала "Сабрина — маленькая ведьма"
Звезда "Беверли Хиллз 90210" госпитализирован с тяжелым инсультом и находится в коме
Вышел первый трейлер новой "Лары Крофт" с Алисией Викандер (ВИДЕО)