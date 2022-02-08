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В Приморье стартовал прием документов по программе «Земский учитель»

В Приморье стартовал прием документов по программе «Земский учитель»

В Приморье стартовал прием документов для желающих принять участие в программе «Земский учитель», сообщает пресс-служба Правительства Приморского края.

За последние два года Приморью удалось привлечь по программе 50 учителей.

Количество участников обусловлено федеральной квотой. Многие педагоги переехали из других регионов России, в том числе из Амурской и Смоленской областей, Ставропольского и Хабаровского краев, республик Тыва, Мордовия и Башкортостан. Все они трудятся сейчас в разных муниципалитетах Приморья, включая самые отделенные районы.

«В 2022 году планируется трудоустроить 22 педагогов в сельскую местность и поселки городского типа Приморского края», – уточнила министр образования региона Наталья Бондаренко.

В Министерстве образования региона также подчеркнули, что одна из приоритетных задач в сфере образования Приморья – привлечь в отрасль новые кадры, в том числе молодых специалистов. Чтобы ее достичь, предусмотрены различные меры поддержки. Это и единовременные выплаты в размере от 250 до 440 тысяч рублей для тех, кто только приходит в школы, и ежемесячные доплаты за наставничество, классное руководство. В прошлом году доплату получали более 1 тысячи человек.

Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию глава государства предложил запустить программу для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек. Ее участникам выделяется 1 миллион рублей подъемных, а в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей (без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы).

Обязательные условия для претендента на участие в программе «Земский учитель» – наличие квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности, готовность претендента переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной образовательной организации.

Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.

# Общество

По материалам: edu.ru

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