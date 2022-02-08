В Riders Republic можно будет играть бесплатно на Xbox в ближайшие дни





Издательство Ubisoft анонсировало планы провести акцию «Бесплатные выходные» в игре Riders Republic в ближайшие дни. Акция пройдет на приставках Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4 и Playstation 5. В рамках акции игроки получат доступ к полной стандартной версии игры — ко всем режимам и возможностям. Играть можно будет с 10 по 14 февраля.

Напомним, что Riders Republic — это проект, выпущенный Ubisoft в конце октября 2021 года. Игра представляет собой симулятор различных видов спорта — велосипед, лыжи, сноуборд и многих других. События в игре разворачиваются на территориях национальных парков США.

В Riders Republic игрокам предлагается мультиплеер до 50 человек.

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