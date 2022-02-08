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В «Смене» проходят мероприятия, посвящённые Дню российской науки

В «Смене» проходят мероприятия, посвящённые Дню российской науки

Мероприятия, посвящённые Дню российской науки, объединили 300 ребят из Всероссийского детского центра «Смена», сообщает Минпросвещения России.

Они приняли участие в научном телемосте и мотивационных онлайн-встречах с представителями Российской академии наук и ведущих вузов страны. Ребята узнали о том, какую поддержку может получить талантливая молодёжь, познакомились с современными исследованиями и открытиями в различных отраслях.

Итоговым мероприятием дня станет интерактивная экскурсия «Профессия и наука». Ребятам расскажут об истории празднования Дня российской науки, о федеральном проекте «Профессионалитет».

Педагоги учебно-тренировочного центра профессионального мастерства проведут для участников мероприятий тематические мастер-классы.

«Популяризация научно-исследовательской деятельности – историческая миссия «Смены», наравне с профориентацией и гражданско-патриотическим воспитанием. Школьники знакомятся с современными достижениями в области высоких технологий в уникальном «Парке будущего» и разрабатывают собственные проекты. Педагоги «Смены» прививают ребятам любовь к исследованиям и изобретениям. Кроме того, в Центре проходят профильные смены в партнёрстве с флагманами российской науки и образования. Я уверен, что знания, которые сменовцы получают здесь, станут хорошей базой для их дальнейшего профессионального роста», – рассказал директор ВДЦ «Смена» Игорь Журавлёв.

Всероссийский детский центр «Смена» – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков, подведомственное Министерству просвещения Российской Федерации, работает в круглогодичном режиме.

В ВДЦ «Смена» реализуются программы, направленные на гражданско-патриотическое воспитание, профориентацию и здоровый образ жизни.

# Общество

По материалам: edu.ru

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