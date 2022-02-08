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В Волгоградской области мобильный «Кванториум» проводит занятия для сельских школьников

В Волгоградской области мобильный «Кванториум» проводит занятия для сельских школьников

В Волгоградской области мобильный детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России проводит занятия для сельских школьников, сообщает Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Почти 200 учеников четырех сельских школ с начала 2022 года посетили профориентационные тематические занятия, викторины и акции. Занятия проходили в Среднеахтубинском, Котельниковском и Городищенском районах. Для каждого участника педагоги готовят индивидуальную программу, учитывая возрастные особенности ребят. Например, для самых маленьких была организована увлекательная научно-познавательная викторина, а старшеклассников учат основам программирования и создания приложений на платформе Unity.

Центральным событием стала онлайн-акция «Сохраняя Память», посвященная 79-й годовщине победы в Сталинградской битве. Дети подготовили видеоматериалы о фронтовиках и тружениках тыла, предварительно изучив их биографии и поработав с архивами.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество

По материалам: edu.ru

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