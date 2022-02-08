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Вера Брежнева рассказала о разнице в возрасте с мужем

Вера Брежнева рассказала о разнице в возрасте с мужем
Певица Вера Брежнева высказалась об отношениях с большой разницей в возрасте. У певицы часто спрашивают, как ей живется с избранником, который старше ее на 18 лет. Вера Брежнева уверяет, что разница в возрасте не мешает им с Константином Меладзе строить гармоничные отношения. В 2015 году продюсер женился на своей подопечной Вере Брежневой, с которой, по слухам, состоял в тайных отношениях много лет. Певица уверяет, что счастлива с Меладзе, и разница в возрасте им не помеха. «Счастье зависит не от возраста, а когда доверяешь выбору своего сердца, уважаешь себя и партнера, когда над отношениями равнозначно работают оба, когда совпадают ценности и принципы. Когда вы выбираете друг друга каждый день. Когда прощаете друг другу ошибки и помогаете их избегать. Еще много всего важно иметь в виду и соблюдать. Отношения — это такой же труд, как и любая работа. Поэтому, приходя с работы, тоже нужно работать, но в другом ключе. Идеальных отношений не бывает. Это путь со своим трещинами, шершавостями, скользкими участками», — порассуждала 40-летняя исполнительница в личном блоге.
Вера Брежнева с мужем Также Брежнева отметила, что их чувства с Константином Меладзе сильны — это им помогает пережить нелегкие моменты в семье. «Когда есть основа — любовь и желание быть с партнером, вместе созидать, идти вперед, то в отношениях возраст точно не играет роли. Если люди не любят друг друга, не хотят строить семью, то им мешает и возраст, и голос друг друга, не достатки, и даже достоинства», — подчеркнула Вера. Напомним, до Веры Брежневой 58-летний продюсер состоял в браке с Яной Сумм, которая родила ему троих детей. Как-то Яна заявляла, что экс-супруг и певица много лет водили ее за нос. «До сих пор не проходит возмущение от того, что человек совершает поступки масштабной гадости, строя при этом невинный взгляд или оправдываясь хорошими словами про любовь и заботу. От меня же на протяжении 10 лет все скрывали! Говорили: «Нет, ты что? Мы просто дружим и сотрудничаем!». Чтобы меня обмануть, даже песни, написанные для Галушки (настоящая фамилия Веры — прим.ред.), Костя выпускал то под какими-то псевдонимами, то под ее именем. Хотя Вера никогда не писала ни музыку, ни тексты. Но мне не составляло труда определить, кто настоящий автор. Честно говоря, очень хотелось бы обо всем этом забыть», — негодовала как-то Сумм.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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