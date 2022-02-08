Военнослужащих отправят лечиться по уточненным правилам

Тема: Какие законы вступают в силу

02:07 Автор: Ольга Шульга

В законодательстве о бесплатном проезде уволенных офицеров к больницам и санаториям больше не будет неопределенности. Закрывающий правовой пробел закон вступает в силу 8 февраля.

Офицеры, уволенные с военной службы по льготным основаниям, имеют право на бесплатный проезд на лечение в больницы или в санатории и обратно один раз в год.

При этом бесплатный проезд на лечение в больницы предоставляют при наличии заключения военно-врачебной комиссии (ВКК). Вместе с тем для проезда в санаторно-курортные и оздоровительные организации такого заключения не требуется. И было непонятно — ограничение «один раз в год» касается числа проездов на лечение по заключению ВВК или только к проезду в санатории. Случалось, что на лечение в медорганизации граждан направляли только один раз в год, а для безвозмездного проезда в санаторно-курортные организации от них требовали заключение военно-врачебной комиссии.

Законы, вступающие в силу с 8 февраля

Новый закон устраняет эти неточности. Впредь право на бесплатный проезд в санаторий и обратно один раз в год будут иметь офицеры, прапорщики и мичманы, которые отслужили не меньше 20 лет и были уволены в связи с возрастом или состоянием здоровья, а также некоторые другие категории уволенных военнослужащих и члены их семей. Число бесплатных поездок уволенных офицеров в медорганизации не ограничено, если военно-врачебная комиссия предпишет такое лечение.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в феврале.

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