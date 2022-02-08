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Володин обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести анализ обвинительных приговоров педофилам

Володин обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести анализ обвинительных приговоров педофилам

07:35  Автор: Ольга Шульга



Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести анализ правоприменительной практики вынесения обвинительных приговоров за преступления против детей по статьям Уголовного кодекса.

«На днях педофил, который неоднократно насиловал 13-летнюю девочку, получил всего 3,5 года колонии общего режима. В то время как по части 3 статьи 134 УК РФ предполагается лишение свободы на срок до десяти лет. Это не первый случай, когда выносится мягкое наказание педофилам. В этой связи обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести анализ правоприменительной практики вынесения обвинительных приговоров за преступления против детей по статьям УК РФ», — написал спикер в своём Telegram-канале.

Педофилы-рецидивисты сядут на нары пожизненно


Вячеслав Володин напомнил, что 8 февраля вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов. Такое наказание будет грозить тем, кто уже был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей. При этом, по мнению политика, педофилов необходимо наказывать максимально жёстко даже если преступление совершено ими впервые.

«И данная позиция должна найти отражение в федеральном законодательстве», — уверен председатель Госдумы.



#дети


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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