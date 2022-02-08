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Всем участникам Xbox Insider предлагают бесплатно Minecraft Preview

Всем участникам Xbox Insider предлагают бесплатно Minecraft Preview


Компания Microsoft объявила сегодня, что программа бета-тестирования Minecraft Bedrock эволюционирует, и теперь она называется Minecraft Preview. Все инсайдеры приставок Xbox могут бесплатно играть в Minecraft Preview, для этого достаточно подключиться к тестированию проекта. Запустите приложение Xbox Insider Hub, перейдите в раздел с предварительными версиями проектов, и здесь можно будет присоединиться к Minecraft Preview.

Несколько моментов, которые нужно знать про Minecraft Preview:



Сейчас данная версия Minecraft доступна только на приставках Xbox, в будущем программу расширят на другие платформы.



Чтобы играть в Minecraft Preview не нужно даже обладать версией Minecraft — она бесплатна для всех инсайдеров.



Первое задание для тестировщиков крайне простое — им предлагают импортировать свои игровые миры из обычной версии в тестовую.



Если игрок никогда не играл в обычный Minecraft, он может просто создать мир в Minecraft Preview.



В Minecraft Preview могут быть различные ошибки и проблемы, стоит понимать, что это версия для тестировщиков.



Игроки с версией Minecraft Preview не могут играть совместно с игроками с обычной Minecraft.



Миры нельзя будет перенести из Preview в полноценную версию игры.



В настоящий момент в Preview версии Minecraft не работают мышь и клавиатура.

По сути, инсайдеры Xbox получают доступ почти к полноценной версии Minecraft бесплатно и имеют возможность помочь разработчикам улучшить различные аспекты проекта, которые позже будут добавляться в Minecraft Preview.

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По материалам: newxboxone

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