Высокооцененная OlliOlli World уже доступна на Xbox One и Xbox Series X | S





Сегодня состоялся релиз игры OlliOlli World от студии Roll7. Красочный скейтерский платформер возвращается с множеством новых возможностей. Игру уже успели оценить критики, и они поставили ей высокие оценки — сейчас на Opencritic у нее 86 баллов из 100. Теперь проект доступен — на Xbox One и Xbox Series X | S.

Купить OlliOlli World в Microsoft Store можно в двух версиях: классическая за $29,99 и Rad Edition за $44,99. Версия Rad Edition включает в себя два крупных сюжетных дополнения, которые должны выйти летом и осенью 2022 года.

OlliOlli World

Странствуйте по восхитительному причудливому миру, выполняя задания, проходя испытания и обзаводясь новыми друзьями.

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OlliOlli World Rad Edition

Индивидуализируйте внешний вид, стиль и трюки своего персонажа, исследуя обширные уровни с множеством маршрутов, дающих массу возможностей для самовыражения.

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Напомним, что первые две части OlliOlli получили множество наград, в том числе премию BAFTA.

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