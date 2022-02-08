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Высокооцененная OlliOlli World уже доступна на Xbox One и Xbox Series X | S

Высокооцененная OlliOlli World уже доступна на Xbox One и Xbox Series X | S


Сегодня состоялся релиз игры OlliOlli World от студии Roll7. Красочный скейтерский платформер возвращается с множеством новых возможностей. Игру уже успели оценить критики, и они поставили ей высокие оценки — сейчас на Opencritic у нее 86 баллов из 100. Теперь проект доступен — на Xbox One и Xbox Series X | S.

Купить OlliOlli World в Microsoft Store можно в двух версиях: классическая за $29,99 и Rad Edition за $44,99. Версия Rad Edition включает в себя два крупных сюжетных дополнения, которые должны выйти летом и осенью 2022 года.

OlliOlli World

Странствуйте по восхитительному причудливому миру, выполняя задания, проходя испытания и обзаводясь новыми друзьями.
Перейти в Microsoft Store

OlliOlli World Rad Edition

Индивидуализируйте внешний вид, стиль и трюки своего персонажа, исследуя обширные уровни с множеством маршрутов, дающих массу возможностей для самовыражения.
Перейти в Microsoft Store

Напомним, что первые две части OlliOlli получили множество наград, в том числе премию BAFTA.


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По материалам: newxboxone

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