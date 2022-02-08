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Xbox в России хотят заставить подчиняться «закону о приземлении»

Xbox в России хотят заставить подчиняться «закону о приземлении»


В этом году на территории России вступил в силу «закон о приземлении» для IT-компаний. На данный момент его требования касаются ограниченного списка IT-компаний, в котором нет Microsoft. Сейчас компания Microsoft не должна подчиняться «закону о приземлении», который предполагает открытие своего офиса на территории страны, но в будущем данные требования могут добраться и до нее.

Член общественной палаты Российской Федерации Александр Малькевич на международном форуме по кибербезопасности отметил, что игровые площадки должны тоже в будущем начать подчиняться «закону о приземлении»:

Совершенно очевидно, что игровые онлайн-сервисы Steam, Origin, PlayStation и Xbox нужно наделить правами и обязанностями аудиовизуальных сервисов, потому что они распространяют контент на очень большое число пользователей.

Вместе с тем отмечается, что игровые сервисы имеют функции социальных сетей, которые должны подчиняться «закону о приземлении», поэтому остается вопросом времени, когда Microsoft обяжут открыть в России представительство Xbox.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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