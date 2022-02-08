Завтра представят новый трейлер Atomic Heart и объявят «окно запуска»





Atomic Heart — приключенческий шутер от первого лица в уникальном игровом мире. Проект создается российской студией Mundfish, и он сразу после релиза будет доступен на Xbox One и Xbox Series X | S в подписке Game Pass. В последний раз трейлер Atomic Heart показывали еще летом 2021 года на мероприятии Xbox в рамках E3, но уже завтра разработчики поделятся новой информацией.

Портал IGN опубликовал в Twitter сообщение, что завтра (9 февраля, в 22:00 по МСК) эксклюзивно у них на канале будет опубликован новый трейлер Atomic Heart. Более того, говорится, что в трейлере будет информация про «окно запуска». На данный момент нельзя сказать, объявят ли точную дату релиза, ранее разработчики уже обозначали «окно запуска» на 2022 год.

The release window trailer for the gloriously bizarre first-person shooter Atomic Heart will debut exclusively on IGN tomorrow at 11am PT! https://t.co/rgJlwpT0ec pic.twitter.com/5hO1Lmu0vl — IGN (@IGN) February 8, 2022



