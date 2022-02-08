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Завтра представят новый трейлер Atomic Heart и объявят «окно запуска»

Завтра представят новый трейлер Atomic Heart и объявят «окно запуска»


Atomic Heart — приключенческий шутер от первого лица в уникальном игровом мире. Проект создается российской студией Mundfish, и он сразу после релиза будет доступен на Xbox One и Xbox Series X | S в подписке Game Pass. В последний раз трейлер Atomic Heart показывали еще летом 2021 года на мероприятии Xbox в рамках E3, но уже завтра разработчики поделятся новой информацией.

Портал IGN опубликовал в Twitter сообщение, что завтра (9 февраля, в 22:00 по МСК) эксклюзивно у них на канале будет опубликован новый трейлер Atomic Heart. Более того, говорится, что в трейлере будет информация про «окно запуска». На данный момент нельзя сказать, объявят ли точную дату релиза, ранее разработчики уже обозначали «окно запуска» на 2022 год.


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По материалам: newxboxone

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