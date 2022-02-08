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Жена Игоря Николаева поделилась радостной новостью

Жена Игоря Николаева поделилась радостной новостью
Супруга музыканта Игоря Николаева, Юлия Проскурякова сообщила о получении новой профессии. Юлия Проскурякова теперь не только певица, но и актриса. Накануне она рассказала о том, что закончила обучение в ГИТИСе и получила диплом. В Сети появилось фото артистки с торжественного вручения, на которое она пришла в эффектном мини с драпировкой на животе. Проскурякова теперь готова покорять театральную сцену и активно сниматься в кино. Стоит отметить, что получать новый опыт Юлия начала еще во время учебы. В марте прошлого года прошла премьера спектакля «Дачники», где она сыграла одну из главных ролей. Помимо этого, Юлия снялась в проектах «Анка с Молдаванки» и «День отца», которые еще не вышли на экраны. Жена Игоря Николаева поблагодарила за всё своих наставников, а также однокурсников, рядом с которыми она провела несколько лет.
Юлия Проскурякова «Вот я и дипломированная актриса драматического театра и кино!!!🙌🏻 Спасибо, любимый ГИТИС! Спасибо мастерам, что поверили в меня и дали шанс исполнить свою мечту! Спасибо моим однокурсникам! Ребята, я вас очень люблю и буду скучать 😔😢», — поделилась Юлия. Близкие друзья радуются за добившуюся успеха певицу. «Поздравляю, Юлечка!!!🌺🌺🌺», - поддержал  артистку Игорь Крутой. Выпускница ГИТИСа наверняка надеется, что теперь публика наконец-то перестанет сравнивать её с Наташей Королевой. Хотя Юлия стала женой композитора еще в 2010 году, многие не воспринимали её всерьез и говорили, что она во всем уступает предыдущей супруге Николаева. Напомним, что Проскурякова поступила в ГИТИС втайне от своего мужа. Он узнал о намерениях жены стать актрисой уже после зачисления. «Игорь был в шоке, когда я показала ему студенческий билет», — рассказывала Юлия.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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