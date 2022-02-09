Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

10 советов, как не нужно шутить с девушкой

10 советов, как не нужно шутить с девушкой
Уметь красиво и остро шутить для мужчины также необходимо, как и умение зарабатывать деньги или иметь опрятный внешний вид. Мужчина без чувства юмора это еще ужаснее чем девушка с усами… именно поэтому так важно развивать в себе как чувство юмора, так и умение шутить, при чем шутить так, чтобы было смешно. Но для начала давайте порассуждаем, о чем же шутить все же не стоит, даже если вы делаете это не хуже Ивана Урганта.

1. Обходимся без фольклора.

Не нужно интересоваться, нужен ли маме девушки зять. Даже если и нужен, то девушке такие вопросы, скорее всего, уже надоели. А в глазах некоторых, парень с такими вопросами падает до такой степени, что исправить ситуацию не выйдет вообще. Хотя, пожалуй, можно свести эту фразу к самоироничной шутке. Тогда может прокатить.

2. Не трогай святое!

«Только что встретил мать своих будущих детей». Может быть, кто-то и думает, что от подобных фраз у девушки трясутся коленки, и она автоматически бросается ему на шею. Ан-нет, далеко не каждого человека, с которым девушка готова лечь на белы простыни, она готова сделать отцом своих детей – самого дорогого в ее жизни. Так что не нужно дарить себя тогда, когда девушка этого не просит. Нет, конечно встречаются исключения, но надо быть очень аккуратным и иметь варианты для вероятного отступления.

3. Берегись вкусовщины.

Сначала узнай вкусы девушки, а уже потом шути про «Дом-2» и Стаса Михайлова. Если девушка не против. В то же время, какого-нибудь негодяя из того же «Дома-2» можно обсудить, вреда не будет. Главное, опять же, ничем не задеть девушку.

4. Поменьше армейских воспоминаний.

По какой-то непонятной причине служба в армии вызывает у мужчин такой приступ приятной ностальгии и такое желание высказаться, что не каждая девушка их выдержит. Только парень начинает рассказывать про то, как он ехал в часть, как уже начинаются байки про прапорщика Семитабуреткина, сержанта Небейкобылко. Если их не прекратить, то из неведомых далей явится на свет дембельский альбом, начнут сыпаться советы, как правильно чистить автомат и бегать в самоволку. Тут же бонус – гимн дембелей части номер двенадцать-триста сорок пять. Любовные утехи? Какой там секс, вот был у нас случай… Разумнее хвастаться настоящим или мечтать о будущем. Тут точно не занесет не туда.

5. Обойдемся без сравнений.

Даже если твоя бывшая и была красивая, умная, добрая и т.д., все равно не нужно сравнивать с ней нынешнюю. Девушки такое очень не любят.

6. Не шути про прохожих.

В первую очередь, девушек. Не важно, красивые они или не очень. Вполне может случиться так, что вон та телка «без груди, но с кривыми ногами» окажется лучшей подружкой твоей девушки. Результат этого понятен? Тем не менее, если вы уже достаточно сблизились, в веселой обстановке, можно спросить свою герлфренд, мол, а если бы ты была парнем, то с какой из вон тех барышень ты бы не переспала даже под страхом смерти? И еще нужно помнить: оскорбления людей могут привести девушку к выводу о том, что ты – неудачник.

7. Не шутим про «нетрадиционных».

Мало ли, вдруг ее брат – гей. Или она сама сменила пол на нынешний, а ты не заметил этого факта.

8. Обходись без разговоров о возрасте.

Есть два слова: «молодишься» и «молодеешь». Они однокоренные, но их смысл абсолютно разный. Понимаешь? Нет? Тогда скажи ей оба слова и следи за реакцией. Хотя лучше вообще не рисковать. Ты говоришь «молодо выглядишь», а она приступает к поискам подвоха с логикой вроде «он акцентирует внимание на возрасте, значит я недостаточно молода».

9. Хватит ломать комедию.

Хочешь выхватить стул из-под девушки, когда она будет садиться? Проделать это в ресторане? Ну да, она упадет, ты поможешь ей подняться, и вы станете еще ближе. А еще все увидят, как ты о ней заботишься. Идея интересная, но проделывать все это мы бы не советовали. Но если все-таки решишься, то делай это только с теми девушками, которым ничего не дарил. Такая выходка может оказаться большим жирным крестом на ваших отношениях и деньги пропадут зря.

10. Играем в «угадайку» внимательно.

Она подкрадывается сзади, закрывает тебе глаза и спрашивает «угадай, кто?». Будь осторожен в предположениях: если не угадаешь, а будешь перечислять женские имена, то вероятен нехороший исход. И придется тебе искать себе новую девушку. Можно, конечно, назвать мужское имя. Но тут стоит учесть пункт 7. Запомни, если хочешь соблазнить девушку, то общение с ней должно вызывать у нее сильные эмоции и быть конгруэнтным. Так что выбрось из арсенала тупые шутки или хохмы, которые неудобно говорить. Можно конечно все компенсировать при помощи изделия с изумрудом, но вряд ли, в этом случае, девушку будет интересовать именно ваша личность. Также не стоит заучивать чужие шутки: лучше придумать свои. Оригинальность еще никому не мешала.  
# Шоу-бизнес

По материалам: womanadvice

Последние новости

10 тем, которые лучше не обсуждать с сотрудниками
10 тем, которые лучше не обсуждать с сотрудниками
10 советов, как не нужно шутить с девушкой
10 советов, как не нужно шутить с девушкой
В Minecraft Dungeons уже больше 15 миллионов игроков, в игре стартует новое событие
В Minecraft Dungeons уже больше 15 миллионов игроков, в игре стартует
В Scarlet Nexus добавили новый уровень сложности и фоторежим
В Scarlet Nexus добавили новый уровень сложности и фоторежим
Правительство определилось, как будет регулировать криптовалюты
Правительство определилось, как будет регулировать криптовалюты
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Evil Dead: The Game доступна для предзаказа на Xbox, представлен новый трейлер
Evil Dead: The Game доступна для предзаказа на Xbox, представлен
Завтра представят новый трейлер Atomic Heart и объявят «окно запуска»
Завтра представят новый трейлер Atomic Heart и объявят «окно запуска»
Девушка показала себя без макияжа, и люди не могут поверить, что такое возможно, ведь это другой человек
Девушка показала себя без макияжа, и люди не могут поверить, что
Анастасия Шубская показала, как ее 3-летний сын уже научился играть в хоккей
Анастасия Шубская показала, как ее 3-летний сын уже научился играть в
Дмитрий Нагиев высказался об уходе Александра Маслякова
Дмитрий Нагиев высказался об уходе Александра Маслякова
В «Смене» проходят мероприятия, посвящённые Дню российской науки
В «Смене» проходят мероприятия, посвящённые Дню российской науки

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Лариса Гузеева рассказала об ухаживаниях женщины
Лариса Гузеева рассказала об ухаживаниях женщины
Андрей Соколов рассказал о своих романах с известными актрисами
Андрей Соколов рассказал о своих романах с известными актрисами
Аккаунт недели. Энциклопедия поп-культуры с архивными фото звезд: юные Бритни Спирс, Софи Лорен и даже Снуп Догг в ностальгическом инстаграме
Аккаунт недели. Энциклопедия поп-культуры с архивными фото звезд:
Как танцы влияют на энергетику человека
Как танцы влияют на энергетику человека

Еще по теме

Семен Слепаков не знает, как шутить над войной с Украиной
Какие вопросы можно задать девушке по переписке?
7 примеров того, какие комплименты любят мужчины
Генштаб Белоруссии порекомендовал не шутить с армией