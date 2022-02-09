10 советов, как не нужно шутить с девушкой
Сегодня, 01:55
Уметь красиво и остро шутить для мужчины также необходимо, как и умение зарабатывать деньги или иметь опрятный внешний вид. Мужчина без чувства юмора это еще ужаснее чем девушка с усами… именно поэтому так важно развивать в себе как чувство юмора, так и умение шутить, при чем шутить так, чтобы было смешно. Но для начала давайте порассуждаем, о чем же шутить все же не стоит, даже если вы делаете это не хуже Ивана Урганта.
1. Обходимся без фольклора.Не нужно интересоваться, нужен ли маме девушки зять. Даже если и нужен, то девушке такие вопросы, скорее всего, уже надоели. А в глазах некоторых, парень с такими вопросами падает до такой степени, что исправить ситуацию не выйдет вообще. Хотя, пожалуй, можно свести эту фразу к самоироничной шутке. Тогда может прокатить.
2. Не трогай святое!«Только что встретил мать своих будущих детей». Может быть, кто-то и думает, что от подобных фраз у девушки трясутся коленки, и она автоматически бросается ему на шею. Ан-нет, далеко не каждого человека, с которым девушка готова лечь на белы простыни, она готова сделать отцом своих детей – самого дорогого в ее жизни. Так что не нужно дарить себя тогда, когда девушка этого не просит. Нет, конечно встречаются исключения, но надо быть очень аккуратным и иметь варианты для вероятного отступления.
3. Берегись вкусовщины.Сначала узнай вкусы девушки, а уже потом шути про «Дом-2» и Стаса Михайлова. Если девушка не против. В то же время, какого-нибудь негодяя из того же «Дома-2» можно обсудить, вреда не будет. Главное, опять же, ничем не задеть девушку.
4. Поменьше армейских воспоминаний.
По какой-то непонятной причине служба в армии вызывает у мужчин такой приступ приятной ностальгии и такое желание высказаться, что не каждая девушка их выдержит. Только парень начинает рассказывать про то, как он ехал в часть, как уже начинаются байки про прапорщика Семитабуреткина, сержанта Небейкобылко. Если их не прекратить, то из неведомых далей явится на свет дембельский альбом, начнут сыпаться советы, как правильно чистить автомат и бегать в самоволку. Тут же бонус – гимн дембелей части номер двенадцать-триста сорок пять. Любовные утехи? Какой там секс, вот был у нас случай… Разумнее хвастаться настоящим или мечтать о будущем. Тут точно не занесет не туда.
5. Обойдемся без сравнений.Даже если твоя бывшая и была красивая, умная, добрая и т.д., все равно не нужно сравнивать с ней нынешнюю. Девушки такое очень не любят.
6. Не шути про прохожих.
В первую очередь, девушек. Не важно, красивые они или не очень. Вполне может случиться так, что вон та телка «без груди, но с кривыми ногами» окажется лучшей подружкой твоей девушки. Результат этого понятен? Тем не менее, если вы уже достаточно сблизились, в веселой обстановке, можно спросить свою герлфренд, мол, а если бы ты была парнем, то с какой из вон тех барышень ты бы не переспала даже под страхом смерти? И еще нужно помнить: оскорбления людей могут привести девушку к выводу о том, что ты – неудачник.
7. Не шутим про «нетрадиционных».Мало ли, вдруг ее брат – гей. Или она сама сменила пол на нынешний, а ты не заметил этого факта.
8. Обходись без разговоров о возрасте.
Есть два слова: «молодишься» и «молодеешь». Они однокоренные, но их смысл абсолютно разный. Понимаешь? Нет? Тогда скажи ей оба слова и следи за реакцией. Хотя лучше вообще не рисковать. Ты говоришь «молодо выглядишь», а она приступает к поискам подвоха с логикой вроде «он акцентирует внимание на возрасте, значит я недостаточно молода».
9. Хватит ломать комедию.Хочешь выхватить стул из-под девушки, когда она будет садиться? Проделать это в ресторане? Ну да, она упадет, ты поможешь ей подняться, и вы станете еще ближе. А еще все увидят, как ты о ней заботишься. Идея интересная, но проделывать все это мы бы не советовали. Но если все-таки решишься, то делай это только с теми девушками, которым ничего не дарил. Такая выходка может оказаться большим жирным крестом на ваших отношениях и деньги пропадут зря.
10. Играем в «угадайку» внимательно.Она подкрадывается сзади, закрывает тебе глаза и спрашивает «угадай, кто?». Будь осторожен в предположениях: если не угадаешь, а будешь перечислять женские имена, то вероятен нехороший исход. И придется тебе искать себе новую девушку. Можно, конечно, назвать мужское имя. Но тут стоит учесть пункт 7. Запомни, если хочешь соблазнить девушку, то общение с ней должно вызывать у нее сильные эмоции и быть конгруэнтным. Так что выбрось из арсенала тупые шутки или хохмы, которые неудобно говорить. Можно конечно все компенсировать при помощи изделия с изумрудом, но вряд ли, в этом случае, девушку будет интересовать именно ваша личность. Также не стоит заучивать чужие шутки: лучше придумать свои. Оригинальность еще никому не мешала.
По материалам: womanadvice