10 советов, как не нужно шутить с девушкой

1. Обходимся без фольклора.

2. Не трогай святое!

3. Берегись вкусовщины.

4. Поменьше армейских воспоминаний.

5. Обойдемся без сравнений.

6. Не шути про прохожих.

7. Не шутим про «нетрадиционных».

8. Обходись без разговоров о возрасте.

9. Хватит ломать комедию.

10. Играем в «угадайку» внимательно.

Уметь красиво и остро шутить для мужчины также необходимо, как и умение зарабатывать деньги или иметь опрятный внешний вид. Мужчина без чувства юмора это еще ужаснее чем девушка с усами… именно поэтому так важно развивать в себе как чувство юмора, так и умение шутить, при чем шутить так, чтобы было смешно. Но для начала давайте порассуждаем, о чем же шутить все же не стоит, даже если вы делаете это не хуже Ивана Урганта.Не нужно интересоваться, нужен ли маме девушки зять. Даже если и нужен, то девушке такие вопросы, скорее всего, уже надоели. А в глазах некоторых, парень с такими вопросами падает до такой степени, что исправить ситуацию не выйдет вообще. Хотя, пожалуй, можно свести эту фразу к самоироничной шутке. Тогда может прокатить.«Только что встретил мать своих будущих детей». Может быть, кто-то и думает, что от подобных фраз у девушки трясутся коленки, и она автоматически бросается ему на шею. Ан-нет, далеко не каждого человека, с которым девушка готова лечь на белы простыни, она готова сделать отцом своих детей – самого дорогого в ее жизни. Так что не нужно дарить себя тогда, когда девушка этого не просит. Нет, конечно встречаются исключения, но надо быть очень аккуратным и иметь варианты для вероятного отступления.Сначала узнай вкусы девушки, а уже потом шути про «Дом-2» и Стаса Михайлова. Если девушка не против. В то же время, какого-нибудь негодяя из того же «Дома-2» можно обсудить, вреда не будет. Главное, опять же, ничем не задеть девушку.По какой-то непонятной причине служба в армии вызывает у мужчин такой приступ приятной ностальгии и такое желание высказаться, что не каждая девушка их выдержит. Только парень начинает рассказывать про то, как он ехал в часть, как уже начинаются байки про прапорщика Семитабуреткина, сержанта Небейкобылко. Если их не прекратить, то из неведомых далей явится на свет дембельский альбом, начнут сыпаться советы, как правильно чистить автомат и бегать в самоволку. Тут же бонус – гимн дембелей части номер двенадцать-триста сорок пять. Любовные утехи? Какой там секс, вот был у нас случай… Разумнее хвастаться настоящим или мечтать о будущем. Тут точно не занесет не туда.Даже если твоя бывшая и была красивая, умная, добрая и т.д., все равно не нужно сравнивать с ней нынешнюю. Девушки такое очень не любят.В первую очередь, девушек. Не важно, красивые они или не очень. Вполне может случиться так, что вон та телка «без груди, но с кривыми ногами» окажется лучшей подружкой твоей девушки. Результат этого понятен? Тем не менее, если вы уже достаточно сблизились, в веселой обстановке, можно спросить свою герлфренд, мол, а если бы ты была парнем, то с какой из вон тех барышень ты бы не переспала даже под страхом смерти? И еще нужно помнить: оскорбления людей могут привести девушку к выводу о том, что ты – неудачник.Мало ли, вдруг ее брат – гей. Или она сама сменила пол на нынешний, а ты не заметил этого факта.Есть два слова: «молодишься» и «молодеешь». Они однокоренные, но их смысл абсолютно разный. Понимаешь? Нет? Тогда скажи ей оба слова и следи за реакцией. Хотя лучше вообще не рисковать. Ты говоришь «молодо выглядишь», а она приступает к поискам подвоха с логикой вроде «он акцентирует внимание на возрасте, значит я недостаточно молода».Хочешь выхватить стул из-под девушки, когда она будет садиться? Проделать это в ресторане? Ну да, она упадет, ты поможешь ей подняться, и вы станете еще ближе. А еще все увидят, как ты о ней заботишься. Идея интересная, но проделывать все это мы бы не советовали. Но если все-таки решишься, то делай это только с теми девушками, которым ничего не дарил. Такая выходка может оказаться большим жирным крестом на ваших отношениях и деньги пропадут зря.Она подкрадывается сзади, закрывает тебе глаза и спрашивает «угадай, кто?». Будь осторожен в предположениях: если не угадаешь, а будешь перечислять женские имена, то вероятен нехороший исход. И придется тебе искать себе новую девушку. Можно, конечно, назвать мужское имя. Но тут стоит учесть пункт 7. Запомни, если хочешь соблазнить девушку, то общение с ней должно вызывать у нее сильные эмоции и быть конгруэнтным. Так что выбрось из арсенала тупые шутки или хохмы, которые неудобно говорить. Можно конечно все компенсировать при помощи изделия с изумрудом, но вряд ли, в этом случае, девушку будет интересовать именно ваша личность. Также не стоит заучивать чужие шутки: лучше придумать свои. Оригинальность еще никому не мешала.