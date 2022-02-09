10 тем, которые лучше не обсуждать с сотрудниками
Сегодня, 01:55
Короткая беседа во время перерыва на кофе или совместный обед и беседа с коллегами могут сделать даже самый загруженный день в офисе более приятным. Хорошая атмосфера на работе влияет на командную работу и даже на эффективность сотрудников! Однако есть темы, которые не следует обсуждать с коллегами. О чем это конкретно? Business Insider опубликовал совет эксперта по этикеткам Розалинды Оропезы Рэндалл, где выделены 10 ключевых вопросов, которые не следует обсуждать с коллегами. Какие темы лучше попридержать при себе? Оказывается, обсуждение некоторых аспектов может сбить с толку коллег за столом и ухудшить настроение в компании. Беседы в офисе о вещах, необязательно связанных с профессиональной жизнью, необходимы и заслуживают обсуждения, но превышение определенного лимита конфиденциальности недопустимо и может вызвать дискомфорт у собеседников. Темы, что мы обсуждаем с нашим лучшим другом, или споры, которые мы обсуждаем с нашей второй половинкой, необязательно интересуют коллег из-за офиса. В компании не приветствуются как буйство, так и рассказы о своей личной жизни, а также пытливые расспросы коллег об их любовных похождениях. О чем лучше не упоминать? Вот некоторые вещи, о которых лучше не говорить в диалоге с коллегами.
1. Размер заработкаСколько ты зарабатываешь? Получил бонус? Какая у вас зарплата? Такие вопросы не должны звучать при разговоре с коллегами. Заработок - это тема, которую не нужно обсуждать, а финансовые вопросы - личное дело каждого сотрудника.
2. Одалживание денегЕсли вы забыли свой кошелек или ваша карта отказалась подчиняться, конечно, вы можете попросить единовременную финансовую поддержку у надежного коллеги из-за стола, но повторные ссуды и возникновение долгов перед коллегами являются неприемлемым поведением и не должны иметь места в офисе.
3. Комплименты по внешнему виду
Слишком частые или откровенные комплименты о внешности коллеги могут рассматриваться как преследование, а комментировать одежду или внешний вид данного коллеги - непрофессионально. Вы хотите сказать что-нибудь хорошее? Сосредоточьтесь на характере или профессиональном мастерстве своих товарищей по команде, а не на внешности.
4. СлухиКогда вы пьете кофе с одним коллегой по работе, вы жалуетесь на другого, который сидел за столом? А может, вы распространяете секреты, доверенные вам вашим коллегой? Сплетни расстраивают атмосферу на рабочем месте, поэтому не обсуждайте никого за спиной.
5. Вопросы о беременности
Вопросы о беременности - это всегда дурной тон. Пока коллега, ожидающая ребенка, сама не объявит об этом в офисе, не спрашивайте ее об этом, это грубо.
6. Ищете новую работуНе хвастайтесь тем, что сейчас ищете новую работу. Если вы спросите коллег об интересных предложениях о работе или поговорите о намерении сменить позицию, команда начнет дистанцироваться от вас.
7. Комментировать продвижение коллеги по службе
Наслаждайтесь повышением вашего коллеги и не комментируйте его встречу такими словами: «Никогда бы не подумал, что вы получите повышение». Единственные слова, которые должны звучать в этот торжественный момент для коллеги, - это искренние поздравления.
8. Напрашиваетесь на приглашениеВы случайно услышали, что коллега по работе планирует вечеринку? Такие предложения, как «я чувствую себя приглашенным» или прямые вопросы о приглашении на вечеринку, неуместны, а приглашение кого-то на чье-то торжество может поставить коллегу в неловкое положение.
9. Обмен подробностями вашей личной жизни
Если вы работаете с подругой, с которой вас связывают не только профессиональные вопросы, то, конечно, вы можете ей обо всем рассказать после работы. Однако не следует рассказывать коллегам об интимных деталях своей личной жизни в офисе.
10. Вопросы об уходе на пенсию старших коллегВозраст - это тема, которую запрещено обсуждать на работе. Если вы работаете со старшими и более опытными коллегами, не задавайте им вопросов о выходе на пенсию, это просто грубо и неуместно.
По материалам: womanadvice