10 тем, которые лучше не обсуждать с сотрудниками

1. Размер заработка

2. Одалживание денег

3. Комплименты по внешнему виду

4. Слухи

5. Вопросы о беременности

6. Ищете новую работу

7. Комментировать продвижение коллеги по службе

8. Напрашиваетесь на приглашение

9. Обмен подробностями вашей личной жизни

10. Вопросы об уходе на пенсию старших коллег

Короткая беседа во время перерыва на кофе или совместный обед и беседа с коллегами могут сделать даже самый загруженный день в офисе более приятным. Хорошая атмосфера на работе влияет на командную работу и даже на эффективность сотрудников! Однако есть темы, которые не следует обсуждать с коллегами. О чем это конкретно? Business Insider опубликовал совет эксперта по этикеткам Розалинды Оропезы Рэндалл, где выделены 10 ключевых вопросов, которые не следует обсуждать с коллегами. Какие темы лучше попридержать при себе? Оказывается, обсуждение некоторых аспектов может сбить с толку коллег за столом и ухудшить настроение в компании. Беседы в офисе о вещах, необязательно связанных с профессиональной жизнью, необходимы и заслуживают обсуждения, но превышение определенного лимита конфиденциальности недопустимо и может вызвать дискомфорт у собеседников. Темы, что мы обсуждаем с нашим лучшим другом, или споры, которые мы обсуждаем с нашей второй половинкой, необязательно интересуют коллег из-за офиса. В компании не приветствуются как буйство, так и рассказы о своей личной жизни, а также пытливые расспросы коллег об их любовных похождениях. О чем лучше не упоминать? Вот некоторые вещи, о которых лучше не говорить в диалоге с коллегами.Сколько ты зарабатываешь? Получил бонус? Какая у вас зарплата? Такие вопросы не должны звучать при разговоре с коллегами. Заработок - это тема, которую не нужно обсуждать, а финансовые вопросы - личное дело каждого сотрудника.Если вы забыли свой кошелек или ваша карта отказалась подчиняться, конечно, вы можете попросить единовременную финансовую поддержку у надежного коллеги из-за стола, но повторные ссуды и возникновение долгов перед коллегами являются неприемлемым поведением и не должны иметь места в офисе.Слишком частые или откровенные комплименты о внешности коллеги могут рассматриваться как преследование, а комментировать одежду или внешний вид данного коллеги - непрофессионально. Вы хотите сказать что-нибудь хорошее? Сосредоточьтесь на характере или профессиональном мастерстве своих товарищей по команде, а не на внешности.Когда вы пьете кофе с одним коллегой по работе, вы жалуетесь на другого, который сидел за столом? А может, вы распространяете секреты, доверенные вам вашим коллегой? Сплетни расстраивают атмосферу на рабочем месте, поэтому не обсуждайте никого за спиной.Вопросы о беременности - это всегда дурной тон. Пока коллега, ожидающая ребенка, сама не объявит об этом в офисе, не спрашивайте ее об этом, это грубо.Не хвастайтесь тем, что сейчас ищете новую работу. Если вы спросите коллег об интересных предложениях о работе или поговорите о намерении сменить позицию, команда начнет дистанцироваться от вас.Наслаждайтесь повышением вашего коллеги и не комментируйте его встречу такими словами: «Никогда бы не подумал, что вы получите повышение». Единственные слова, которые должны звучать в этот торжественный момент для коллеги, - это искренние поздравления.Вы случайно услышали, что коллега по работе планирует вечеринку? Такие предложения, как «я чувствую себя приглашенным» или прямые вопросы о приглашении на вечеринку, неуместны, а приглашение кого-то на чье-то торжество может поставить коллегу в неловкое положение.Если вы работаете с подругой, с которой вас связывают не только профессиональные вопросы, то, конечно, вы можете ей обо всем рассказать после работы. Однако не следует рассказывать коллегам об интимных деталях своей личной жизни в офисе.Возраст - это тема, которую запрещено обсуждать на работе. Если вы работаете со старшими и более опытными коллегами, не задавайте им вопросов о выходе на пенсию, это просто грубо и неуместно.