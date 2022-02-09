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28-летняя дочь Александра Серова родила ему внука

28-летняя дочь Александра Серова родила ему внука
Певец Александр Серов снова стал дедушкой. Его дочь Мишель родила второго ребенка. Дочь Александра Серова сообщила радостную новость — она вновь стала мамой. Мишель подарила мужу Роману долгожданного сына, а звездному отцу — внука. Сейчас певица получает поздравления от друзей и поклонников. «Бесконечно счастливый день для нас с Ромой: мы стали родителями уже во второй раз. Теперь — нашего прекрасного мальчика! С днем рождения, Макар! Здоровья, счастья и самых лучших моментов в жизни. Мы очень тебя любим, сынок! Добро пожаловать в семью!» — подписала она фото.
Мишель Серова с мужем Певица Зара одной из первых поспешила оставить теплые слова в комментариях: «Мишель, милая, поздравляю! Какое счастье!». Не остались в стороне и пользователи Сети. Они осыпали родителей поздравлениями. «Такая красивая семья, будьте счастливы и здоровы», — пишут поклонники. Пожелания оставила и мама Мишель: «Дорогая моя дочь, спасибо тебе за то, что сегодня ты подарила нам внука Макарчика, а Миюше — братика! Ты самая сильная женщина, которую я знаю. Пусть малыш растет здоровеньким и счастливым!». Напомним, что у Мишель и Романа также есть годовалая дочь Мия. Сейчас молодая мама находится в клиническом госпитале «Лапино», где обычно рожают все известные персоны. Серова поделилась кадром из больничной палаты, сообщив подписчикам о своем самочувствии. «Все нормуль», — написала она. Напомним, что Мишель — дочь музыканта от союза со спортсменкой Еленой Стебеневой. После почти 20 лет отношений пара приняла решение разойтись. Женщина признавалась: причиной развода стало рукоприкладство со стороны супруга. Кроме того, артиста подозревают в изменах и приписывают отцовство внебрачным дочерям.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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