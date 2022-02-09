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4 привычки, от которых нужно избавиться до весны 2022 года

4 привычки, от которых нужно избавиться до весны 2022 года

Близится весна — очень важное время года, в которое человеческая энергетика становится более сильной. Весна не только дает нам что-то полезное, но и требует кое-что взамен. Например, очень важно избавляться от привычек, которые вредят энергетике.


Существует множество опасных привычек, которые способны разрушить вашу жизнь. Этой весной нас ждет особенный период, в который нужно войти свободными от них. Не откладывайте на потом попытки сделать себя и свою жизнь лучше.

Привычка помнить все плохое

Человек — существо, которое часто живет прошлым. Нам свойственно помнить все плохое, что с нами происходит, но при желании мы можем абстрагироваться от этого. Желательно сделать это до начала весны 2022 года.

В первые два месяца весны не будет ни одной ретроградной планеты. Ночные светила будут в идеальном положении, а Вселенная — на нашей стороне. Привычка помнить что-то нехорошее из прошлого — это то, от чего стоит избавиться в самую первую очередь, чтобы не отпугнуть удачу.

Привычка обижаться


Обиды — это тоже своего рода воспоминания о чем-то неприятном, но с обидами все обстоит чуточку иначе. Когда человек обижается, он блокирует свои чакры еще сильнее. С другой стороны, от обид гораздо проще избавиться, чем просто от мыслей о прошлом.

Отпустить обиду бывает сложно только тем, кто жаждет мести или не уверен в себе. Выходит, что перед началом этой весны важно повысить самооценку и перестать жить по принципу «око за око, зуб за зуб».

Привычка откладывать все на потом

Ни в коем случае не откладывайте на потом то, что можете сделать сейчас. В первые два месяца весны данная привычка будет крайне деструктивной. Это будет идеальное время для работы, пробуждения внутренних сил, спорта, общения. Не откладывайте на потом дела, бизнес, знакомства, развлечения. В начале весны важно будет стремиться к большему. Аморфные и апатичные люди просто потратят зря самое благоприятное время года.

Привычка перекладывать ответственность на других

Будьте предельно честными к себе. Если вы чего-то не достигли, виновата не страна, не злой шеф и не родители. Виноваты в этом только вы. Те люди, которые умеют здраво смотреть на ситуацию, никогда не прекратят процесс саморазвития. Нет ничего плохого в неудачах. Старайтесь выносить из каждой ситуации важные для себя уроки. Это полезная привычка, к которой нужно прийти, отказавшись от возмущений и попыток обвинить во всех грехах кого-то другого. Такая привычка этой весной будет особенно разрушительной.

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По материалам: dailyhoro.ru

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