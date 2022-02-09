7 комплектов постельного белья, чтобы не вылезать из кровати

Вадим Карасев

Около трети своей жизни человек тратит на сон. И лучше, конечно, проводить это время в комфортных условиях. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова собрала комплекты постельного белья на разный вкус (от традиционных ремесел до люкса) и кошелек. Осторожно, из-под таких одеял не захочется вылезать.

Пандемия научила нас внимательнее относиться к своему дому. В четырех стенах мы стали проводить больше времени и хотим, чтобы это точно была наша зона комфорта. Если хочется небольших перемен (но без ремонта), то обновить обстановку можно, купив новое постельное белье. Что-то в модном оттенке Very Peri или с трогательным принтом? Решать вам. Милые, роскошные и яркие варианты — в нашей подборке.

1.Постельное белье "Ленивая панда"

Цена: 7 990 руб.

Размеры: 200 х 200 см, 50 х 70 см

Где купить: "ОГОГО Обстановочка!"





Комплекты с таким принтом обычно попадают в каталоги детского постельного белья и соответствующую размерную сетку, но ведь перед очарованием милых животных не устоит и взрослый. Лаконичный дизайн этого двуспального комплекта бренда Snurk покорит поклонников даже самого строгого стиля. Никаких легкомысленных мультяшных рисунков — спящая панда притаилась на уголке пододеяльника. Изготовлено белье из хлопковой ткани перкаль, в комплект входят пододеяльник и две наволочки.

2.Постельное белье с репродукцией Ван Гога

Цена: 11 990 руб.

Размеры: 150 х 210, 50 х 70

Где купить: "Стокманн"





Те, кто во время локдаунов острее всего переживал разлуку с искусством, оценят этот сатиновый комплект нидерландского бренда Beddinghouse из специальной коллекции, посвященной творчеству художника Винсента ван Гога — на пододеяльник нанесен принт с репродукцией его картины "Бульвар Клиши". В комплект входят пододеяльник и одна наволочка.

3.Постельное белье "Летние котики"

Цена: 8 900 руб.

Размеры: 150 х 215 см, 50 х 70 см

Где купить: KatShelomanov





Небольшой российский бренд KatShelomanov выпускает домашний текстиль, который отличается красочными принтами, так что если любите подобные вещи, то стоит изучить весь ассортимент. Яркие "Летние котики" точно способны скрасить пасмурные зимние дни, когда и из кровати-то вылезать не хочется. Изготовлен комплект из сатина, а пододеяльник и наволочки (в комплект входят две) закрываются на потайную молнию.

4.Постельное белье лавандового оттенка

Цена: 1 999 руб.

Размеры: 175 х 215 см, 50 х 70 см

Где купить: Hoff





Фиолетовый оттенок Very Peri назвали цветом 2022 года по версии Института Pantone. И тренд этот распространяется не только на моду, но и на интерьер. Так что если из одежды в этом оттенке вам еще ничего не приглянулось, можно начать с новинки для спальни. Если оригинальный цвет кажется слишком темным, то можно присмотреться к лавандовому тону — в этот комплект из сатина входят простыня, пододеяльник и две наволочки 50 х 70 см. На сайте доступны также полутораспальный и еврокомплект.

5.Постельное белье в "средиземноморском" стиле

Цена: 30 918 руб.

Размеры: 250 х 205 см, 50 х 80 см

Где купить: Roberto Cavalli





Цветочный принт — классический мотив для постельного белья, но, завернувшись в это одеяло, можно почувствовать себя в сразу в благоухающем южном саду. Сатиновый комплект изготовлен в Италии и включает пододеяльник, натяжную простыню и две наволочки.

6.Постельное белье с ручной вышивкой

Цена: от восьми тысяч руб. за две наволочки, от девяти тысяч руб. за простыню и от 17 тысяч руб. за пододеяльник

Где купить: "Крестецкая строчка"





Фабрика "Крестецкая строчка" недавно представила первую коллекцию постельного белья с элементами знаменитой ручной вышивки. Традиция украшать домашний текстиль тонкой легкой вышивкой уходит своими корнями еще в 1860-е годы — именно тогда и зарождается ремесло, известное как крестецкая строчка. Все предметы на сайте продаются отдельно, так что можно собрать комплект на свой вкус. Белье изготовлено из смеси хлопка и тенселя.

7.Постельное белье с совами

Цена: 1 683 руб.

Размер: 200 x 220 см, 70 х 70 см

Где купить: Ozon





Думать о том, что кто-то из них принесет письмо из Хогвартса (хотя бы во сне), или считать пернатых в случае бессонницы (вдруг сработает лучше, чем с овечками) — аргументы в пользу покупки этого белья особенно долго искать не надо. В этот комплект из бязи входят один пододеяльник, одна простыня и две наволочки.

Надя Бесчетникова