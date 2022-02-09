Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алеся Кафельникова поделилась пикантным фото с отдыха на Бали

Алеся Кафельникова поделилась пикантным фото с отдыха на Бали
23-летняя модель Алеся Кафельникова отдыхает с мужем на Бали, откуда и поделилась снимком, на котором засветила грудь. Алеся Кафельникова предпочитает проводить холодное время года в теплых краях. Замужество и рождение дочери не повлияли на привычки дочери именитого теннисиста Евгения Кафельникова. Алеся вместе с мужем Георгием Петришиным наслаждается морем и солнцем на Бали. Сегодня Алеся поделилась откровенным кадром, на котором предстала в белоснежной воздушной блузке с рукавами-фонариками и романтическими оборками. Кафельникова позирует, расстегнув блузку, под которой нет белья. Девушка показала аккуратный бюст и стройное загорелое тело.
Алеся Кафельникова На днях  муж Кафельниковой, Георгий Петришин отметил 36-летие. Этому событию Алеся посвятила публикацию в Сети. «Это фото должно быть здесь!И сегодня для этого есть повод! Сегодня день рождение у моего Мужа, ❤️лучшего друга👊🏼 и человека без которого я не могу представить свою жизнь! 🥺Спасибо, что делаешь меня счастливой каждый день🥰», - написала Кафельникова в Instagram.
Алеся Кафельникова и Георгий Петришин Напомним, Алеся начала модельную карьеру, будучи подростком. Дочь знаменитого спортсмена замужем за Георгием Петришиным, который прославился громкими романами с актрисами и звездами шоу-бизнеса. Долгое время у Петришина был роман со Светланой Ходченковой. Кафельникова встретилась с Георгием в столичном ресторане. Их роман начался в 2020 году. В мае Алеся сообщила, что вышла замуж за Петришина, а в июле у пары родилась дочь Киара.   Кстати, Алеся пришла в форму уже через месяц после родов. Кафельникова регулярно тренируется даже во время отдыха на Бали.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Фил Спенсер хочет, чтобы Starfield стал самой популярной игрой Тодд Говарда за всю историю
Фил Спенсер хочет, чтобы Starfield стал самой популярной игрой Тодд
Алеся Кафельникова поделилась пикантным фото с отдыха на Бали
Алеся Кафельникова поделилась пикантным фото с отдыха на Бали
Евгений Плющенко не доволен, что Камила Валиева выиграла золото
Евгений Плющенко не доволен, что Камила Валиева выиграла золото
4 привычки, от которых нужно избавиться до весны 2022 года
4 привычки, от которых нужно избавиться до весны 2022 года
Игра Generation Zero из Game Pass получила крупное обновление
Игра Generation Zero из Game Pass получила крупное обновление
Все большее количество игроков требуют от EA вернуть деньги за Battlefield 2042
Все большее количество игроков требуют от EA вернуть деньги за
Чем закаливание полезно для энергетики и как правильно закаливаться
Чем закаливание полезно для энергетики и как правильно закаливаться
Take-Two говорит о возможных сиквелах LA Noire, Max Payne и Midnight Club
Take-Two говорит о возможных сиквелах LA Noire, Max Payne и Midnight
GTA Online получило больше 40 обновлений с релиза, но Rockstar верит в одиночные игры
GTA Online получило больше 40 обновлений с релиза, но Rockstar верит
10 тем, которые лучше не обсуждать с сотрудниками
10 тем, которые лучше не обсуждать с сотрудниками
10 советов, как не нужно шутить с девушкой
10 советов, как не нужно шутить с девушкой

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Аккаунт недели. Энциклопедия поп-культуры с архивными фото звезд: юные Бритни Спирс, Софи Лорен и даже Снуп Догг в ностальгическом инстаграме
Аккаунт недели. Энциклопедия поп-культуры с архивными фото звезд:
Анна Семенович рассказала, что изменила в своей внешности с помощью пластики
Анна Семенович рассказала, что изменила в своей внешности с помощью
Битва платьев. Леди Гага против Иды Галич
Битва платьев. Леди Гага против Иды Галич
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Тельцов
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Тельцов

Еще по теме

Алеся Кафельникова проводит зиму на Бали с мужем и дочерью
Алеся Кафельникова покоряет Лондон на подиумах и вечеринках
Алеся Кафельникова рассказала о своем психическом расстройстве
Алеся Кафельникова на фотосессии показала голую грудь