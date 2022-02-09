Алеся Кафельникова поделилась пикантным фото с отдыха на Бали

23-летняя модель Алеся Кафельникова отдыхает с мужем на Бали, откуда и поделилась снимком, на котором засветила грудь. Алеся Кафельникова предпочитает проводить холодное время года в теплых краях. Замужество и рождение дочери не повлияли на привычки дочери именитого теннисиста Евгения Кафельникова. Алеся вместе с мужем Георгием Петришиным наслаждается морем и солнцем на Бали. Сегодня Алеся поделилась откровенным кадром, на котором предстала в белоснежной воздушной блузке с рукавами-фонариками и романтическими оборками. Кафельникова позирует, расстегнув блузку, под которой нет белья. Девушка показала аккуратный бюст и стройное загорелое тело.Алеся Кафельникова На днях муж Кафельниковой, Георгий Петришин отметил 36-летие. Этому событию Алеся посвятила публикацию в Сети. «Это фото должно быть здесь!И сегодня для этого есть повод! Сегодня день рождение у моего Мужа, ❤️лучшего друга👊🏼 и человека без которого я не могу представить свою жизнь! 🥺Спасибо, что делаешь меня счастливой каждый день🥰», - написала Кафельникова в Instagram.Алеся Кафельникова и Георгий Петришин Напомним, Алеся начала модельную карьеру, будучи подростком. Дочь знаменитого спортсмена замужем за Георгием Петришиным, который прославился громкими романами с актрисами и звездами шоу-бизнеса. Долгое время у Петришина был роман со Светланой Ходченковой. Кафельникова встретилась с Георгием в столичном ресторане. Их роман начался в 2020 году. В мае Алеся сообщила, что вышла замуж за Петришина, а в июле у пары родилась дочь Киара. Кстати, Алеся пришла в форму уже через месяц после родов. Кафельникова регулярно тренируется даже во время отдыха на Бали.