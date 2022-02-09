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Алла Пугачева выставила певицу Анастасию

Алла Пугачева выставила певицу Анастасию
Анастасия рассказала о своем конфликте с певицей Аллой Пугачевой. Примадонна известна довольно жестким характером. Не секрет, что на певицу обижены многие коллеги. Анастасия призналась, что в свое время тоже оскорбилась из-за слов Примадонны. Артистка не любит распространяться об отношениях со звездой. Открыто знаменитости никогда не вздорили, но и очень доброго общения у них не было. В 90-е года певица Анастасия была очень популярна. Исполнительница призналась, что тогда ей было трудно наладить хорошие отношения с коллегами по сцене. Как-то раз певица поругалась с Аллой Пугачевой. Она рассказала, что это случилось на одном из выступлений.
Анастасия Примадонна безапелляционно заявила ей: «Анастасия, вы свободны». Такое грубое заявление знаменитости взбесило темпераментную артистку. «В смысле?!», — ответила вокалистка Примадонне. Что было дальше, звезда не сообщила. Судя по всему, страсти быстро улеглись, и мимолетный конфликт был исчерпан. Примечательно, что Анастасию и Аллу Пугачеву нередко сравнивали из-за похожих причесок и имиджа. Однако певицу это сильно раздражает. Анастасия отметила, что не считает, что похожа на Примадонну. Она добавила, что одинаковы они лишь в отношении к своей работе. По словам Анастасии, сейчас у них с коллегой нормальные отношения. Она подчеркнула, что уважает звезду и любит таких сильных людей. В настоящее время исполнительница ищет новые пути в профессии.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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