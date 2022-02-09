Аналитик: микротранзакции и DLC дают больше выручки в немобильном сегменте, чем продажа игр
Практически каждое крупное издательство сейчас имеет проект, направленный на долгосрочную поддержку и извлечение выручки путем продажи DLC, предметов и различного контента внутри самой игры. Такие игры могут быть, как условно-бесплатными, так и платными.
Известный игровой аналитик из группы NPD Мэт Пискателла в Twitter сообщил о подсчетах по рынку США, которые провела его компания:
Согласно отчету The NPD Group о динамике игрового рынка за четвертый квартал 2021 года, в 2021 году на DLC/MTX/подписку приходилось чуть меньше 60% расходов на контент немобильных видеоигр в США. В 2016 году эта цифра была значительно меньше половины. Придется ожидать, что разработчики и издатели приспособятся к меняющимся рынкам.
According to The NPD Group's Q4 2021 Games Market Dynamics report, DLC/MTX/Subscription accounted for just shy of 60% of non-Mobile video game content spending in the US in 2021. In 2016 this figure was well under half. Have to expect devs and pubs to adjust to shifting markets.— Mat Piscatella (@MatPiscatella) February 7, 2022
По мнению Пискателлы, в ближайшие годы можно ожидать еще больше игр, которые направлены именно на долгосрочную поддержку и извлечение выручки. При этом, он говорит, что «многие новые традиционные релизы бьют рекорды продаж», то есть не стоит ожидать, что от них будут полностью отказываться.
Напомним, что в своем отчете Activision Blizzard заявляла, что больше 61% от общего объема выручки за 2021 год у нее — это именно микротранзакции, лутбоксы и различные DLC.