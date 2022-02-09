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Аналитик: микротранзакции и DLC дают больше выручки в немобильном сегменте, чем продажа игр

Аналитик: микротранзакции и DLC дают больше выручки в немобильном сегменте, чем продажа игр


Практически каждое крупное издательство сейчас имеет проект, направленный на долгосрочную поддержку и извлечение выручки путем продажи DLC, предметов и различного контента внутри самой игры. Такие игры могут быть, как условно-бесплатными, так и платными.

Известный игровой аналитик из группы NPD Мэт Пискателла в Twitter сообщил о подсчетах по рынку США, которые провела его компания:

Согласно отчету The NPD Group о динамике игрового рынка за четвертый квартал 2021 года, в 2021 году на DLC/MTX/подписку приходилось чуть меньше 60% расходов на контент немобильных видеоигр в США. В 2016 году эта цифра была значительно меньше половины. Придется ожидать, что разработчики и издатели приспособятся к меняющимся рынкам.


По мнению Пискателлы, в ближайшие годы можно ожидать еще больше игр, которые направлены именно на долгосрочную поддержку и извлечение выручки. При этом, он говорит, что «многие новые традиционные релизы бьют рекорды продаж», то есть не стоит ожидать, что от них будут полностью отказываться.

Напомним, что в своем отчете Activision Blizzard заявляла, что больше 61% от общего объема выручки за 2021 год у нее — это именно микротранзакции, лутбоксы и различные DLC.

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По материалам: newxboxone

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