Bethesda загрузила более 100 новых продуктов в Microsoft Store





Bethesda, которая является теперь частью Microsoft Gaming, уже добавила большинство своих игр в Microsoft Store и Game Pass. Однако, в последние несколько дней с их стороны есть некие действия в цифровом магазине Microsoft.

Twitter-аккаунт Aggiornamenti Lumia, который занимается отслеживанием изменений в Microsoft Store, сообщил об активности со стороны Bethesda. Говорится, что «Bethesda представила более 100 новых продуктов в Microsoft Store (продукты = игра + встроенные покупки + комплекты)».

Bethesda has submitted more than 100 new products to the Microsoft Store (products = game + in-apps + bundles) — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) February 8, 2022



Не указывается, что именно это за продукты от Bethesda, игроки предполагают, что речь может идти о скором выпуске The Elder Scrolls Online (+ DLC, встроенных покупок) в Microsoft Store для PC, что означает добавление игры и в Game Pass для PC. Но не исключено, что это может быть и нечто другое.