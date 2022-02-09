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Bethesda загрузила более 100 новых продуктов в Microsoft Store

Bethesda загрузила более 100 новых продуктов в Microsoft Store


Bethesda, которая является теперь частью Microsoft Gaming, уже добавила большинство своих игр в Microsoft Store и Game Pass. Однако, в последние несколько дней с их стороны есть некие действия в цифровом магазине Microsoft.

Twitter-аккаунт Aggiornamenti Lumia, который занимается отслеживанием изменений в Microsoft Store, сообщил об активности со стороны Bethesda. Говорится, что «Bethesda представила более 100 новых продуктов в Microsoft Store (продукты = игра + встроенные покупки + комплекты)».


Не указывается, что именно это за продукты от Bethesda, игроки предполагают, что речь может идти о скором выпуске The Elder Scrolls Online (+ DLC, встроенных покупок) в Microsoft Store для PC, что означает добавление игры и в Game Pass для PC. Но не исключено, что это может быть и нечто другое.

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По материалам: newxboxone

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