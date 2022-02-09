Чем закаливание полезно для энергетики и как правильно закаливаться

Вадим Карасев

Закаливание — это способ повышения иммунитета и укрепления здоровья в целом. Тем не менее важно закаливаться правильно, чтобы не навредить себе. Эксперты рассказали о том, как эта практика влияет на биополе человека.

Ранее мы рассказывали о лучших практиках для здоровья и исцеления. Они подойдут всем, кто хочет прожить долгую и счастливую жизнь. Среди всего многообразия методик укрепления здоровья есть такие радикальные, как закаливание. Оно полезно, но не для всех. Им нужно заниматься очень осторожно.

Польза закаливания

Для вашего тела польза правильного закаливания будет просто невероятно большой. Люди, которые закаляются, гораздо реже болеют простудными заболеваниями, становятся более выносливыми физически.

Закаливание делает тело человека более работоспособным и эффективным. При правильном подходе укрепляется сердце и сосуды. Такие люди всегда бодры, сильны духом.

Польза для биополя еще более ощутимая. Согласно наблюдениям, люди, которые закаляются, легче противостоят неприятностям и энергетическим вампирам. Они реже унывают, а их чакры, в особенности Свадхистхана и Муладхара, почти всегда открыты. Энергетический обмен происходит более эффективно.

Тот, кто закаливается, становится удачливее в любви, в делах. Если вы начнете закаливаться, у вас повысится уверенность в себе. Плюсов у этой практики достаточно много. К сожалению, закаляться можно далеко не всем.

Как правильно закалять тело

Во-первых, важно помнить, что делать это категорически нельзя тем, кто в данный момент болеет или страдает от каких-то недугов. Все, у кого сейчас простуда или вирусное заболевание, должны сначала полностью выздороветь. Важно вылечить любые гнойные раны, исключить проблемы с зубами. Также проводить процедуру противопоказано тем, кто страдает повышенным глазным давлением, ведь смена температуры может вызвать сильные скачки давления. Противопоказано закаливание и людям с больным сердцем.

Если вы не уверены на сто процентов в том, что вы полностью здоровы, посетите врача и пройдите обследование, чтобы не навредить себе. Что до самого процесса закаливания, то он должен быть:

постепенным;постоянным.

Ни в коем случае не торопитесь. Начинайте с малого. Кто-то начинает с контрастного душа, а кто-то выходит на едва прохладный балкон, чтобы сделать утренние упражнения. Постепенно снижайте температуру воды или время пребывания в прохладной атмосфере — раз в неделю или даже раз в месяц. Спешить нельзя.

Занимайтесь закаливанием постоянно, не пропуская ни одного дня. Это очень важно, так как в противном случае тело не будет привыкать к нагрузкам и стрессу. Как только вы поймете, что для вас текущие условия уже слишком привычны, переходите на следующий этап.