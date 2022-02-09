День рождения. Ирину Слуцкую поздравляет Анастасия Задорина

Вадим Карасев

Не мечтать, а планировать и действовать — так звучит один из моих важнейших принципов,

— говорит Ирина Слуцкая, которая сегодня празднует день рождения.

Олимпийской чемпионке по фигурному катанию исполняется 43 года. Поздравляет именинницу дизайнер Анастасия Задорина:

Ирина, от всего сердца поздравляю с днем рождения! Вы — великая фигуристка, и я всегда затаив дыхание смотрела ваши выступления! Ваши достижения — источник вдохновения и пример целеустремленности для всех наших спортсменов! Желаю крепкого здоровья, семейной гармонии, счастья и личных побед во всех жизненных сферах!





Анастасия ЗадоринаСплетник