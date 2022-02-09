Депутат Госдумы Виталий Милонов уединился с проституткой и снял это на видео

Вадим Карасев

Депутат Госдумы Виталий Милонов устроил рейд по борделям Санкт-Петербурга, в котором поучаствовал лично, чтобы рассказать проституткам о том, что их может ждать в жизни. В Сети уже появилось видео, на котором политик читает одной из "ночных бабочек" лекцию о нравственности.

"Очень часто бывают такие вещи, что девушки подобных профессий заканчивают в канаве с перерезанным горлом. Какой-то маньяк затащит вас, воспользуется и убьет. А в Петербурге велика вероятность, что он расчленит", - заявил парламентарий "жрице любви".

До этого политик неоднократно выступал с необычными заявлениями. Например, он называл большинство студентов "лодырями, бездельниками, будущими пожирателями кредитов", предлагал лишить коллекторов пенсии и запретить незамужним россиянкам ездить в Турцию. Также депутат выступил с предложением не допускать детей мигрантов к учебе в российских школах.

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