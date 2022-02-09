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Депутат призвала допустить в социальные учреждения волонтеров

Депутат призвала допустить в социальные учреждения волонтеров

08:19  Автор: Наталия Васильева


Источник: РИА Новости



Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия») считает необходимым разрешить волонтерам, вакцинированным от коронавируса, допуск в дома престарелых и интернаты для инвалидов. С такой просьбой она обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой, передает РИА «Новости».

По словам депутата, в настоящее время волонтерам ограничили доступ в дома престарелых и приюты из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

«Я приняла решение направить соответствующее письмо в адрес курирующего заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой с просьбой рассмотреть возможность допуска волонтеров в социальные учреждения», — рассказала РИА «Новости» Стенякина.


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Депутат отметила, что можно было бы предусмотреть возможность допуска в такие учреждения добровольцев, у которых есть сертификат о вакцинации от COVID-19.

По мнению Стенякиной, пребывание волонтеров в социальных учреждениях угрожает здоровью постояльцев не больше, чем самих сотрудников, которые сами, как правило, не являются медработниками. Кроме того, волонтеры могли бы оказать поддержку пожилым людям и инвалидам, проживающим в социальных учреждениях.



#коронавирус #соцуслуги #здоровье #волонтеры


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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