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Диетолог рассказала, чем может быть опасно стремление правильно питаться

Диетолог рассказала, чем может быть опасно стремление правильно питаться

18:42  Автор: Мария Федорова



Болезненное стремление к правильному питанию или ограничениям в еде может привести к расстройству пищевого поведения, или орторексии, напомнила NEWS.ru врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов России Наталья Круглова.

Диетолог отметила, что люди с таким диагнозом воспринимают любое отступление от рациона как катастрофу. Речь идет об опасном состоянии, которое вынуждает людей чрезмерно ограничивать рацион, а также вызывает тревожность относительно всего, что касается питания. «Они делят продукты на «чистые» и «нечистые» — с ГМО, глютеном, лактозой и без них», — пояснила Круглова, уточнив, что стремление «очиститься» для человека становится связкой «если я ем плохую еду — значит, я плохой».

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«Такие люди могут избегать походов в ресторан, несколько высокомерны к тем, кто не придерживается таких правил. Ну, и испытывают большой стресс, если такая система нарушается. Она абсолютно негибкая», — рассказала она. 

Речь идет о психиатрическом диагнозе, подчеркнула специалист.

Врач отметила, что чаще всего подобным психическим расстройствам подвержены вегетарианцы и веганы, а также люди, занимающиеся спортом и ведущие активный образ жизни.

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Ранее врач-диетолог Марият Мухина рассказала Радио Sputnik о компульсивном переедании. 

По ее словам, сырые овощи и зелень являются эффективным способом контролировать вес. При этом эксперт напомнила, что злоупотреблять этим способом не следует: «отрицательная» калорийность таких продуктов может плохо сказаться на организме — человек может почувствовать упадок сил, у него будет нехватка жизненной энергии.



#здоровье #продукты


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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