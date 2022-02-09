Диетолог рассказала, чем может быть опасно стремление правильно питаться

18:42 Автор: Мария Федорова

Болезненное стремление к правильному питанию или ограничениям в еде может привести к расстройству пищевого поведения, или орторексии, напомнила NEWS.ru врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов России Наталья Круглова.

Диетолог отметила, что люди с таким диагнозом воспринимают любое отступление от рациона как катастрофу. Речь идет об опасном состоянии, которое вынуждает людей чрезмерно ограничивать рацион, а также вызывает тревожность относительно всего, что касается питания. «Они делят продукты на «чистые» и «нечистые» — с ГМО, глютеном, лактозой и без них», — пояснила Круглова, уточнив, что стремление «очиститься» для человека становится связкой «если я ем плохую еду — значит, я плохой».

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«Такие люди могут избегать походов в ресторан, несколько высокомерны к тем, кто не придерживается таких правил. Ну, и испытывают большой стресс, если такая система нарушается. Она абсолютно негибкая», — рассказала она.

Речь идет о психиатрическом диагнозе, подчеркнула специалист.

Врач отметила, что чаще всего подобным психическим расстройствам подвержены вегетарианцы и веганы, а также люди, занимающиеся спортом и ведущие активный образ жизни.

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