Дочка Анастасии Заворотнюк поссорилась с Петром Чернышевым

Как сообщает пресса, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна раздражает своего отчима. Петр Чернышев так и не дождался от своей падчерицы публичного поздравления с днем рождения. На днях дочь Анастасии Заворотнюк проигнорировала 51-летие своего отчима, а на замечание фанатов, посчитавших, что Анна поступает некрасиво, ответила: она никому ничего не должна. Уже тогда многие догадались, что в отношениях дочки Заворотнюк с отчимом появились серьезные проблемы. Как выяснилось, муж и дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» действительно находятся в ссоре. О том, что два самых близких человека в жизни Заворотнюк отдалились друг от друга, журналистам рассказал знакомый семьи. Как утверждает источник, Чернышев имеет претензии к Анне, которая слишком часто стала писать в Сети о болезни своей матери.Дочь Анастасии Заворотнюк Фигурист, как известно, по просьбе своей жены, не дал ни одного комментария СМИ о её тяжелом недуге. Анна придерживалась той же стратегии, но потом ей понадобились деньги и она стала блогером. Очевидно, что многие подписались на её личный блог именно ради новостей о здоровье её матери. «Изначально на семейном совете родственники Заворотнюк приняли общее решение, что будут молчать о течении болезни. Тишину нарушает только блогер Анна, основной источник дохода которой — реклама в соцсетях», — сообщает КП.