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Долгожданная игра RPG Time! The Legend of Wright выходит на Xbox в марте

Долгожданная игра RPG Time! The Legend of Wright выходит на Xbox в марте


Разработчики игры RPG Time! The Legend of Wright объявили дату выхода проекта на Xbox One, Xbox Series X | S и PC, к релизу на других платформах проект пока не запланирован. Выйдет игра уже 10 марта 2022 года. С анонсом даты выхода, разработчики сообщили список языков, на которые будет локализован проект на старте — русский в нем отсутствует, запланирована локализация на английский, японский и упрощенный китайский.

Игра RPG Time! The Legend of Wright была анонсирована еще в 2019 году на E3 на конференции Xbox, а выход проекта ожидался в 2020 году, но только в начале 2022 года игра наконец-то должна появиться.

RPG Time! The Legend of Wright — приключенческий проект, который разработчики описывают как «бумажное ролевое приключение». В проекте игрокам предстоит путешествовать по миру, который создан «обожающим игры мальчиком по имени Кента». Ниже можно посмотреть новый трейлер проекта.


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По материалам: newxboxone

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