Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Евгений Плющенко не доволен, что Камила Валиева выиграла золото

Евгений Плющенко не доволен, что Камила Валиева выиграла золото
Фигурист Евгений Плющенко хотел бы, чтобы выступали его подопечные. Олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказал собственное мнение о командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, в котором наша сборная завоевала золотую медаль. Как известно, отечественные спортсмены одержали победу досрочно благодаря прекрасному выступлению 15-летней Камилы Валиевой. Ее катание было настолько восхитительным, что девушке аплодировали стоя даже конкуренты, однако Плющенко подверг сомнению решение тренеров выпустить фигуристку на лед в обеих программах. Он заявил, что стоило бы дать шанс и другим «одиночницам», а именно его бывшей подопечной Александре Трусовой, которая целый год тренировалась в его академии.
Камила Валиева «Если бы решение зависело от меня, из одиночниц выпустил бы Трусову. Разумеется, Щербакова тоже заслужила золото. Но она все это время каталась стабильнее. А у Трусовой — уникальный контент. Мечтает прыгнуть на официальных стартах пять четверных. Титул в команднике придал бы Саше дополнительную уверенность. Она бы почувствовала этот лед, олимпийскую атмосферу — и раскрепостилась», — высказался именитый спортсмен. Кроме того, Плющенко призвал пересмотреть саму форму проведения командного турнира, который лучше бы проводить после «индивидуалки». Он также призвал дать возможность проявить себя большему количеству участников. «Пусть в каждой дисциплине выступают по три фигуриста! И тогда никому не будет обидно. Заодно у других стран появится стимул активно развивать все виды программ. Думаю, рано или поздно на Олимпийских играх придут к такому формату. Он добавит зрелищности и интриги», — добавил олимпийский чемпион в авторской колонке для sport-express.ru.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Фил Спенсер хочет, чтобы Starfield стал самой популярной игрой Тодд Говарда за всю историю
Фил Спенсер хочет, чтобы Starfield стал самой популярной игрой Тодд
Алеся Кафельникова поделилась пикантным фото с отдыха на Бали
Алеся Кафельникова поделилась пикантным фото с отдыха на Бали
Евгений Плющенко не доволен, что Камила Валиева выиграла золото
Евгений Плющенко не доволен, что Камила Валиева выиграла золото
4 привычки, от которых нужно избавиться до весны 2022 года
4 привычки, от которых нужно избавиться до весны 2022 года
Игра Generation Zero из Game Pass получила крупное обновление
Игра Generation Zero из Game Pass получила крупное обновление
Все большее количество игроков требуют от EA вернуть деньги за Battlefield 2042
Все большее количество игроков требуют от EA вернуть деньги за
Чем закаливание полезно для энергетики и как правильно закаливаться
Чем закаливание полезно для энергетики и как правильно закаливаться
Take-Two говорит о возможных сиквелах LA Noire, Max Payne и Midnight Club
Take-Two говорит о возможных сиквелах LA Noire, Max Payne и Midnight
GTA Online получило больше 40 обновлений с релиза, но Rockstar верит в одиночные игры
GTA Online получило больше 40 обновлений с релиза, но Rockstar верит
10 тем, которые лучше не обсуждать с сотрудниками
10 тем, которые лучше не обсуждать с сотрудниками
10 советов, как не нужно шутить с девушкой
10 советов, как не нужно шутить с девушкой

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Аккаунт недели. Энциклопедия поп-культуры с архивными фото звезд: юные Бритни Спирс, Софи Лорен и даже Снуп Догг в ностальгическом инстаграме
Аккаунт недели. Энциклопедия поп-культуры с архивными фото звезд:
Анна Семенович рассказала, что изменила в своей внешности с помощью пластики
Анна Семенович рассказала, что изменила в своей внешности с помощью
Битва платьев. Леди Гага против Иды Галич
Битва платьев. Леди Гага против Иды Галич
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Тельцов
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Тельцов

Еще по теме

Плющенко обвенчался с Рудковской
15-летняя фигуристка Камила Валиева потрясла своим выступление голливудскую звезду
Плющенко прибыл в Лейк-Плэсид и вывел Саханович на предстартовую тренировку ГП в США
Евгений Плющенко пошутил, что ему надо идти в министры спорта РФ