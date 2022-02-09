Евгений Плющенко не доволен, что Камила Валиева выиграла золото

Фигурист Евгений Плющенко хотел бы, чтобы выступали его подопечные. Олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказал собственное мнение о командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, в котором наша сборная завоевала золотую медаль. Как известно, отечественные спортсмены одержали победу досрочно благодаря прекрасному выступлению 15-летней Камилы Валиевой. Ее катание было настолько восхитительным, что девушке аплодировали стоя даже конкуренты, однако Плющенко подверг сомнению решение тренеров выпустить фигуристку на лед в обеих программах. Он заявил, что стоило бы дать шанс и другим «одиночницам», а именно его бывшей подопечной Александре Трусовой, которая целый год тренировалась в его академии.Камила Валиева «Если бы решение зависело от меня, из одиночниц выпустил бы Трусову. Разумеется, Щербакова тоже заслужила золото. Но она все это время каталась стабильнее. А у Трусовой — уникальный контент. Мечтает прыгнуть на официальных стартах пять четверных. Титул в команднике придал бы Саше дополнительную уверенность. Она бы почувствовала этот лед, олимпийскую атмосферу — и раскрепостилась», — высказался именитый спортсмен. Кроме того, Плющенко призвал пересмотреть саму форму проведения командного турнира, который лучше бы проводить после «индивидуалки». Он также призвал дать возможность проявить себя большему количеству участников. «Пусть в каждой дисциплине выступают по три фигуриста! И тогда никому не будет обидно. Заодно у других стран появится стимул активно развивать все виды программ. Думаю, рано или поздно на Олимпийских играх придут к такому формату. Он добавит зрелищности и интриги», — добавил олимпийский чемпион в авторской колонке для sport-express.ru.